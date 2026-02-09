Los Motorola Moto Buds 2 Plus muestran su atractivo diseño en imágenes filtradas

Motorola está trabajando en una nueva gama de auriculares, y es para su modelo de 2024, los Moto Buds Plus, que ahora tendrán una segunda generación con un diseño totalmente diferente como nos demuestran estas imágenes que se acaban de filtrar. Unas imágenes que no dejan nada a la imaginación, ya que nos muestran con bastante detalle estos nuevos auriculares que está preparando la firma de Lenovo. Vamos a conocer todos los detalles y avanzar cuándo podrían ser una realidad.

El nuevo diseño de los Moto Buds 2 Plus

Una filtración que se merece toda la credibilidad, porque proviene de Evan Blass, uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, y del que podemos considerar casi oficiales sus informaciones, aunque obviamente tengan un origen extraoficial. Pues bien, el nuevo diseño nos muestra que estos auriculares tienen ahora un diseño de estuche totalmente diferente. Porque si su predecesor tenía un estuche cuadrado y horizontal, ahora este es vertical y con formas redondeadas, de estilo pastilla.

Eso sí, los propios auriculares sí que conservan el aspecto de los lanzados en 2024, por lo que parece que en este aspecto hay pocas novedades y podemos esperar prácticamente lo mismo. Algo interesante que hemos podido apreciar en las fotos, es que debajo del logotipo de Motorola, aparece la inscripción de Sound by Bose, que nos avanza que la marca ha colaborado con la prestigiosa firma de sonido de alta fidelidad.

El color de ambos modelos es bastante llamativo, sobre todo en el modelo blanco, que cuenta en su interior con un acabado azul claro que le sienta muy bien. También en el caso del otro modelo, con un color azul oscuro, y un interior verdoso que también es bastante llamativo, todo hay que decirlo. Sobre lo que se esperan de estos auriculares, no hay muchas sorpresas.

Ya que contarán con cancelación activa de ruido, así como sonido Dolby Atmos, por supuesto mejorado por Bose, que estamos convencidos que ofrecerán ajustes predeterminados para poder escuchar música con sus tonalidades más célebres. En definitiva, esperamos unos auriculares potentes en cuanto a cancelación de ruido, siendo seguramente mucho más potente y reduciendo más el ruido a mayores decibelios.

Que se hayan filtrado de manera tan clara ya son un buen indicador de que su presentación podría estar a la vuelta de la esquina, y producirse en los próximos días o semanas, quizás a lo largo de este mes de febrero, o con el comienzo del MWC de Barcelona a finales de este mismo mes. Y lo normal es que vengan acompañando a algún smartphone de alta gama de los chinos, como por ejemplo el propio Motorola Edge 70 Fusion. Un móvil de gama media premium que sin duda tendrá a estos auriculares como su accesorio perfecto para los amantes de la música y los contenidos más inmersivos.