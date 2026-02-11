Este problema intestinal común aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 600%

Según la experta Sarah Berry, científica nutricionista del King's College de Londres, millones de pacientes corren un grave riesgo de desarrollar cáncer colorrectal mortal antes de los 50 años porque padecen enfermedad inflamatoria intestinal (EII). ¿En qué consiste esta afección? Te contamos los detalles.

La EII es un término general para dos afecciones: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ambas con daño intestinal. Según Berry, esta enfermedad crónica, que provoca dolores de estómago debilitantes, aumenta el riesgo de cáncer en alrededor de un 600%.

Tal y como revela el medio Daily Mail, según los especialistas, esta enfermedad daña el revestimiento de los intestinos, aumentando las posibilidades de que se formen tumores potencialmente mortales.

Hasta hace unos años, el cáncer colorrectal siempre se había asociado a la vejez. Sin embargo, un reciente estudio descubrió que el cáncer colorrectal está aumentando entre los adultos jóvenes (20-49 años) y todo parece apuntar a factores relacionados con cambios en los estilos de vida en las últimas décadas (mayor obesidad, dietas con muchos alimentos ultraprocesados, menor actividad física y otros cambios ambientales).

Además de ello, Berry asegura que la creciente evidencia sugiere que la enfermedad inflamatoria intestinal también podría ser, en parte, la causa.

Los primeros signos de este tipo de cáncer suelen ser cambios persistentes en los hábitos intestinales, como diarrea y estreñimiento, así como sangre en las heces, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso inexplicable. Otro síntoma del que no se habla lo suficiente es la sensación de que los intestinos no se vacían completamente después de defecar.

Los expertos recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar al médico si aparecen.