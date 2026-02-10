AOC lanza nuevos monitores gaming económicos en España

Sin duda alguna lo que demuestra esta nueva gama de monitores gaming de AOC es que iniciarse en este apasionante mundo de los videojuegos en PC es algo que no necesariamente debe ser caro y costoso. Y es que la firma ha lanzado en España cuatro nuevos modelos de monitores, que nos ofrecen unas excelentes características a un precio realmente contenido, que no dista mucho de lo que pueden costar otros monitores para usos más genéricos, como por ejemplo la ofimática. Vamos a conocer los detalles de estos cuatro modelos, que prometen revolucionar la gama de entrada.

Precio y disponibilidad

Con estos precios, es evidente que se democratiza y mucho el acceso a dispositivos gaming tan esenciales como un monitor, tradicionalmente más exclusivos y caros. En esta ocasión la firma lanza cuatro nuevos modelos, que, como veis, tienen un precio muy ajustado. Son los siguientes:

24G4ZRE (Inclinable): 129,90 €

24G4ZR (Ergonómico): 149,90 €

27G4ZRE (Inclinable): 149,90 €

27G4ZR (Ergonómico): 169,90 €

Nueva gama de monitores G4 de AOC

Todos ellos tienen diversas características en común, y se diferencian básicamente por el tamaño del panel, de 24 o 27 pulgadas, así como con una peana inclinable o ergonómica. Pero técnicamente comparten la misma tecnología. Estos cuentan con un panel Fast IPS, que ofrece una alta tasa de refresco de hasta 240 Hz, y que mediante overclocking puede llegar hasta los 260 Hz, lo que no está nada mal si lo permite nuestro PC.

AOC 27G4ZRE | AOC

También ofrecen una respuesta mínima, de tan solo 1 ms GtG, así como un potente MPRT de 0,3 ms. Son compatibles también con Nvidia G-Sync y por ejemplo, con la tecnología Adaptive Sync. Con todo ello eliminan tanto el desenfoque en juegos con mucho movimiento, como el tearing. La nitidez máxima se consigue con la tecnología MBR Syncm que la mantiene incluso cuando se mueven más los gráficos.

También ofrecen un brillo de 300 cd/m², así como un ángulo de visión de 178 grados. Adicionalmente, llegan con conectividad HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4, por lo que la conectividad es extremadamente compatible con los formatos más comunes. Además, ofrecen tecnología Flicker-Free, que elimina los parpadeos y filtro de luz azul por hardware para reducir la fatiga visual.

Con esta gama de monitores desde luego ya no existen excusas y aquello de que el gaming es caro. Ya como monitores de este tamaño tienen un buen precio, pero desde luego son todas esas tecnologías de visualización las que marcan la diferencia en un móvil de este precio, tan ajustado. Los monitores ya están a la venta en nuestro país, y nos prometen sin duda alguna una gran experiencia gaming a precio de derribo, y además, un diseño realmente atractivo que desde luego no es el que esperaríamos con su coste ultra ajustado.