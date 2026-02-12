Mucho cuidado con las extensiones de pelo: un estudio revela que contienen sustancias químicas que causan cáncer

Una investigación publicada recientemente en la revista Environment & Health ha encendido las alarmas entre expertos y consumidores: las extensiones de pelo podrían llevar numerosos químicos perjudiciales para la salud. Según el análisis, la mayoría de estos productos contienen sustancias que se han relacionado con mayor riesgo de cáncer, alteraciones hormonales e incluso efectos en el sistema inmunológico, aunque la investigación aún no ha medido el riesgo exacto de exposición a largo plazo.

Los científicos analizaron 43 extensiones populares (tanto sintéticas como de origen biológico) y detectaron más de 900 señales químicas, de las cuales pudieron identificar 169 sustancias diferentes. Entre ellas figuran retardantes de llama, ftalatos, pesticidas y otros compuestos que en algunos casos están regulados en la Unión Europea por su peligro para la salud.

Extensiones pelo | iStock

La preocupación no solo apunta a los ingredientes en sí, sino también a cómo se liberan: al calentar, peinar o manipular las extensiones, muchos de estos químicos pueden desprenderse al aire o entrar en contacto con la piel y el cuero cabelludo, aumentando así la posibilidad de exposición prolongada.

Además, el estudio subraya que la industria de las extensiones no suele revelar todos los químicos utilizados, lo que dificulta conocer con precisión los riesgos potenciales. Solo dos de las muestras examinadas estaban realmente libres de sustancias peligrosas, a pesar de que varias iban etiquetadas como "sin tóxicos".

Los investigadores han pedido una regulación más estricta y mayor transparencia en el etiquetado de estos productos, especialmente porque su uso es muy habitual y continuo en muchas personas. Este tipo de advertencias buscan que los consumidores estén mejor informados sobre lo que contienen los accesorios de belleza que usan a diario.