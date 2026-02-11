Un cometa se aproxima a la Tierra y podrá verse a simple vista

Un nuevo visitante del espacio exterior está captando la atención de astrónomos y aficionados: el cometa C/2026 A1 (MAPS), que fue detectado en enero de 2026 desde el Observatorio AMACS1 en el desierto de Atacama, Chile. Este objeto pertenece a la familia de cometas conocidos como rasantes solares, que viajan extremadamente cerca del Sol en su órbita.

Según los cálculos orbitales, el cometa pasará muy cerca del Sol a principios de abril de 2026, concretamente alrededor del 4 o 5 de abril, momento en el que podría alcanzar su máximo brillo. Si consigue soportar el intenso calor y la radiación solar en ese punto, es posible que se convierta en un fenómeno visible incluso a simple vista, especialmente desde lugares con cielos oscuros.

En marzo también podrá verse. Sin embargo, su luz será muy débil, por lo que será necesario usar telescopios o prismáticos para intentar verlo. A medida que se acerque al sol y aumente su brillo, su observación desde la Tierra será más accesible para quienes lo sigan con instrumentos básicos.

Los expertos señalan que la visibilidad será mejor desde el hemisferio sur, ya que allí los observadores tendrán ventanas de cielo más adecuadas y cielos oscuros durante el crepúsculo para intentar verlo sin demasiadas interferencias. En el hemisferio norte, el cometa será más difícil de observar por las condiciones de luz y posición en el cielo.

Aunque todavía existe incertidumbre sobre qué tan brillante será finalmente, el paso cercano de C/2026 A1 (MAPS) promete ser uno de los eventos astronómicos más interesantes de 2026 y una oportunidad para que aficionados y curiosos disfruten de un espectáculo celestial si las condiciones lo permiten.