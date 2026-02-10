¿Pides consejo médico a la IA? Un estudio alerta sobre los peligros de esta práctica

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para resolver dudas de todo tipo, incluidas las relacionadas con la salud. Sin embargo, una nueva investigación advierte de que recurrir a sistemas de IA para obtener consejos médicos puede no ser tan seguro como parece y conlleva riesgos importantes.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, analizó cómo toman decisiones de salud las personas cuando utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial. Para ello, se evaluó a cerca de 1.300 participantes, comparando sus respuestas con las de quienes no usaron este tipo de tecnología.

Los resultados mostraron que consultar a la IA no ayudó a tomar decisiones más acertadas. En muchos casos, las respuestas ofrecidas eran poco claras, contradictorias o no se ajustaban a la situación concreta de los usuarios, lo que podía llevar a interpretaciones erróneas sobre síntomas o tratamientos.

Los investigadores destacan que, aunque estos sistemas pueden parecer fiables y utilizar un lenguaje convincente, no están diseñados para evaluar casos clínicos ni sustituir el criterio de un profesional sanitario. Además, alertan de que la confianza excesiva en estas herramientas puede retrasar la consulta médica o provocar decisiones inadecuadas.

Por todo ello, los expertos insisten en que la inteligencia artificial puede servir como apoyo informativo general, pero no debe utilizarse para diagnósticos ni recomendaciones médicas, una tarea que sigue requiriendo la evaluación directa de personal sanitario cualificado.