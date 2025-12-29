Los científicos lo confirman: los perros podrían hablar, si no fuera por este detalle

¿Qué te diría tu perro si pudiera hablar? Esto mismo se ha preguntado un equipo de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, que ha analizado si los perros tendrían la capacidad de hablar como los humanos. Los resultados han demostrado que, al contrario de lo que podamos pensar, anatómicamente no están tan lejos de poder hacerlo.

Los investigadores comprobaron que los perros tienen una laringe y un control vocal más complejos de lo que se creía, capaces de generar sonidos variados. Es decir, podrían emitir ruidos parecidos a palabras.

Perro lamiéndose | TecnoXplora

Aunque físicamente pudieran hacerlo, evolutivamente no lo necesitan, pues su forma de comunicarse a través de miradas, movimientos de cola, ladridos y posturas ya es lo suficientemente efectiva para no tener que desarrollar el habla.

El estudio busca entender por qué nosotros llegamos a expresarnos con palabras y los perros no, y los expertos advierten que intentar enseñarles a hablar podría ser éticamente cuestionable.