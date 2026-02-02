Un eclipse, seis planetas alineados y una lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos de febrero

Nos hemos despedido de enero para darle la bienvenida a febrero. La buena noticia es que este mes llega cargado de grandes eventos astronómicos que podremos disfrutar en el cielo durante estos días. Te lo contamos.

Calendario lunar

La Luna comenzará el mes en luna llena, para pasar después a cuarto menguante, antes de comenzar su progresión con luna nueva y finalizando el mes en cuarto creciente. El calendario lunar de febrero es el siguiente:

Luna llena: 1 de febrero (23:10 horas), bajo el signo de Leo.

(23:10 horas), bajo el signo de Leo. Cuarto menguante: 9 de febrero (13:44 horas), bajo el signo de Escorpio.

(13:44 horas), bajo el signo de Escorpio. Luna nueva: 17 de febrero (13:03 horas), bajo el signo de Acuario.

(13:03 horas), bajo el signo de Acuario. Cuarto creciente: 24 de febrero (13:28 horas), bajo el signo de Géminis.

Eclipse solar anular

Uno de los fenómenos astronómicos más destacados de febrero será el eclipse solar anular, que tendrá lugar el 17 de febrero. Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, pero al encontrarse un poco más alejada de nuestro planeta no llega a cubrir completamente el disco solar. El resultado es el famoso "anillo de fuego", un borde brillante alrededor de la silueta oscura de la Luna. En este caso, sin embargo, el eclipse no será visible desde España, ya que podrá observarse principalmente desde regiones del hemisferio sur.

Luna llena | Unsplash

Lluvias de estrellas

En cuanto a meteoros, febrero no es un mes especialmente intenso en lluvias de estrellas desde Europa, pero sí destaca la actividad de las Alfa Centáuridas. Esta lluvia de meteoros estará activa durante los primeros días del mes, y su pico máximo se producirá en la noche del 8 de febrero. No obstante, desde España su visibilidad será bastante baja, porque el radiante se encuentra en la constelación de Centauro, muy cercana al horizonte para nuestras latitudes.

Conjunciones planetarias

Durante el mes también se podrán observar algunas conjunciones interesantes, es decir, momentos en los que dos cuerpos celestes parecen situarse muy próximos en el cielo. Entre las más destacadas se encuentran:

16 de febrero: conjunción de Saturno y Neptuno.

conjunción de Saturno y Neptuno. 18 de febrero: conjunción con Mercurio.

Además, el 19 de febrero, Mercurio alcanzará su máxima elongación este, lo que significa que será uno de los mejores momentos del año para intentar verlo tras la puesta de Sol.

Alineación planetaria

A finales de febrero se producirá también una alineación planetaria. Durante varias tardes será posible observar varios planetas repartidos a lo largo del cielo después del anochecer. En esta alineación participarán Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Desde España, los más fáciles de identificar serán Venus y Júpiter, mientras que Urano y Neptuno requerirán prismáticos o telescopio.