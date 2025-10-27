Dos señales antes de irte a dormir que podrían indicar cáncer

Según los expertos en salud, existen dos síntomas que, aunque a priori pueden parecen completamente inofensivos, podrían ser señales de alerta de cáncer. Te contamos los detalles.

Según Cancer Research UK, tanto el insomnio como la sudoración nocturna intensa pueden ser síntomas de la enfermedad. Sin embargo, también es importante destacar que muchas personas padecen estos problemas y no tienen cáncer, ya que tienen muchas causas posibles.

"Es importante saber qué es normal para ti y hablar con tu médico si notas algún cambio inusual o algo que no desaparece. Esto puede ayudar a diagnosticar el cáncer en una etapa temprana, cuando el tratamiento tiene más probabilidades de éxito", explican los expertos.

Sudoración excesiva | iStock

No es raro sudar un poco por la noche. Tampoco lo es tener insomnio. Sin embargo, es recomendable buscar ayuda si esos sudores son muy intensos y profusos o también hay fiebre inexplicable. Y es que ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, pueden causar sudoración.

Por otro lado, el insomnio puede deberse a diversas razones, como estrés, ansiedad, enfermedad... Pero según Cancer Research, también podría ser resultado de otros síntomas del cáncer, como dolor o náuseas.

Lo más importante y recomendable es, ante cualquier síntoma o señal que notes, por muy pequeño que sea, consultes con tu médico de cabecera. Un diagnóstico a tiempo salva vidas.