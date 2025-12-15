Un extraño error de iOS 26 tiñe de rojo las imágenes en la app de Fotos de tu iPhone

Cuando un software se actualiza, por ejemplo un sistema operativo o alguna de sus apps normalmente es por dos razones, o para añadir mejoras, o solventar defectos. En el caso que nos ocupa hoy, lo normal habría sido lo segundo, pero ha ocurrido todo lo contrario, porque la actualización del sistema operativo de los californianos ha desatado una serie de errores que han devenido en situaciones de lo más extrañas. Tanto es así que muchos usuarios han dejado de utilizar la app de Fotos de su iPhone precisamente porque las fotos tienen una apariencia completamente distorsionada.

Fotos teñidas de rojo sin una explicación aparente

Esa es la sensación que nos proporciona este extraño error que tiñe las fotos en la galería del iPhone de rojo, como si estuviéramos viéndolas en una sala de revelado de las clásicas películas fotográficas. Pero es algo que no ocurre con todas las Fotos, pero sí con bastantes. Y es que curiosamente esto ocurre solo en una determinada situación, donde la imagen resultante es precisamente esa tintada de un color rojo cuando menos bastante molesto y que la degrada por completo.

Parece que el común denominador de las imágenes que se tintan de rojo tiene que ver con que estas provienen de móviles Android, que han sido guardadas en la app de Fotos después de haberla recibido desde un móvil con el sistema operativo de Google. Cuando esto es así, hay muchas posibilidades de que al abrir la imagen en Fotos esta se muestre con ese tinte rojo, es como si le aplicáramos el filtro de color rojo más fuerte que podáis imaginar.

Esto no quiere decir que todas las imágenes en Fotos se vean así, pero sí estas de procedencia de Android, y además bajo una casuística concreta. Porque lo normal es que en la galería no veas nada raro, y sí se tinte a rojo la imagen cuando precisamente la tocas y después haces zum en ella, ahí es cuando se revela con este molesto y sinsentido tinte. Por tanto, parece que es algún fallo en la app de Fotos relacionado con la forma en la que esta trata el color de la fotografía.

Hay quienes han conseguido revertir este efecto en las imágenes que se han visto afectadas. Para ello han abierto la imagen, han pulsado sobre editar, para después pulsar el botón de revertir los cambios. Una vez lo hacen, el tinte rojo desaparece, es como si se deshiciera un filtro que nadie hemos aplicado, pero que definitivamente se encuentra activo en esa imagen. Como os decíamos, el patrón tiene que ver con que el origen de las fotos proviene de móviles Android, así que todo apunta a un fallo de la app de Fotos con la actualización de iOS 26.2 que no puede interpretar correctamente estas.