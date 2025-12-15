Fiio lanza en España su reproductor de música Hi-Res más avanzado

Escuchar música en dispositivos de audio de alta resolución es cada vez algo más habitual. Si bien todavía son productos de nicho, la proliferación de los auriculares preparados para este formato de audio y su disponibilidad masiva está acercando un poco más esta manera de escuchar música más purista. En este caso nos fijamos en el nuevo reproductor que ha lanzado uno de los líderes de este mercado en nuestro país, y que precisamente se trata de su modelo más avanzado, y también caro, el nuevo Fiio M27, que viene preparado para ofrecernos el mejor sonido posible y una experiencia de audio única.

Precio y disponibilidad

El nuevo Fiio M27 ya se puede comprar en España, eso sí, con un precio poco accesible, ya que se estrena por 1799 euros. Un precio elevado, pero que pone de manifiesto que estamos ante la obra más avanzada del fabricante Fiio, que de esta manera nos brinda sofisticados componentes de hardware.

El nuevo Fiio M27 | Fiio

Ficha técnica del nuevo Fiio M27

Se trata del nuevo buque insignia de la firma Fiio, y sucesor directo del M17. Este nuevo reproductor se ha concebido no solo como un reproductor portátil, que lo es, sino también de escritorio, con las herramientas necesarias para que disfrutemos de él también en este entorno y puede tener esa doble vertiente.

Llega con un potente procesador que hemos visto en muchos smartphones, como es el Snapdragon 778G, quizás es algo veterano, pero para un reproductor de este tipo es más que suficiente. Además, cuenta con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, en general es un dispositivo con una potencia más que solvente en todas las tareas que puede llevar a cabo uno de estos reproductores, sobre todo a la hora de movernos por la biblioteca, de una app a otra o reproducir archivos de gran tamaño.

El almacenamiento se puede ampliar gracias a sus dos ranuras para tarjetas microSD. Y en cuanto a salidas físicas, nos ofrece varias y variadas. Como son el jack de 6,35mm, entradas y salidas coaxiales, y salida óptica. Por eso es un dispositivo que se puede usar como reproductor de escritorio con unos altavoces de calidad, gracias a su versátil conectividad física.

Otros datos técnicos son que cuenta con DAC dual ES9039SPRO de 8 canales, un procesador USB XMOS XU316 de 16 núcleos, así como conectividad Bluetooth 5.4 con soporte para aptX Lossless y LDAC. La reproducción local de archivos hasta 768 kHz/32 bit y DSD512. Este nuevo reproductor nos ofrece hasta cinco niveles de ganancia, alcanzando una potencia máxima de hasta 5000 mW + 5000 mW en su modo Ultra High Gain. Para ello es necesario un cargador rápido mientras lo usamos en modo escritorio.

Este modo escritorio es importante, ya que cuando lo utilizamos así la batería no se degrada, porque se alimenta directamente del cargador y la energía no pasa por ella. A la hora de personalizar el sonido tenemos muchas alternativas gracias al ecualizador PEQ de 31 bandas, por primera vez en un reproductor de Fiio. Tiene una batería enorme, más que la de cualquier smartphone moderno, con una capacidad de 9200mAh, y carga rápida de 35W. Esta nos brinda una gran autonomía de hasta 9 horas, lo que sin duda alguna es más que suficiente para disfrutar de música todo el día. Nos ofrece una pantalla con diagonal de 5,99 pulgadas donde se ejecuta Android como sistema operativo.