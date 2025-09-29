El síntoma temprano de cáncer de vejiga que puedes detectar en el baño

En España se diagnostican más de 22.000 nuevos casos de cáncer de vejiga cada año, siendo una de las enfermedades más frecuentes en el país y el quinto tumor más común entre los hombres y entre los más frecuentes en las mujeres en general, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Por lo tanto, es muy importante conocer sus primeros síntomas y qué hábitos podemos tomar en nuestro día a día para evitar que en el futuro podamos vernos afectados por esta enfermedad.

Más allá de los síntomas comunes de la enfermedad, existen algunos que, aunque a prori no los relacionaríamos con cáncer de vejiga, se trata de signos tempranos que pueden ayudar a detectarlo con bastante antelación. Por ejemplo, existe un síntoma que puede detectarse en el baño. Te contamos los detalles.

El síntoma principal detrás de un tumor en la vejiga es la aparición de sangre en la orina sin dolor ni molestias fuertes asociadas, que puede detectarse a simple vista o en un análisis de orina. Ante la presencia de sangre en la orina hay que consultar inmediatamente con el médico.

Análisis de orina | Freepik

Esto no quiere decir que la presencia de sangre en la orina signifique que sí o sí sea cáncer. Esto puede ser síntoma de otras enfermedades, como cálculos en vías urinarias o infecciones de orina.

Además de este síntoma, también pueden aparecer molestias urinarias, necesidad de orinar con más frecuencia y en poca cantidad, dolor, escozor al orinar o ganas de orinar justo después de acabar de hacerlo.

La buena noticia es que la aparición de este síntoma suele producirse en fases tempranas de la enfermedad lo que es una ventaja respecto al tratamiento y pronóstico.