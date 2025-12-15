Tres cosas que deberías evitar en invierno para mantenerte saludable, según un neurólogo

Tal y como revelaba recientemente el neurólogo Baibing Chen a través de un vídeo en redes sociales, existen tres cosas que, por salud, él nunca haría en invierno. Te contamos los detalles.

La primera de ellas es utilizar calentadores de ambiente sin hipervigilancia, ya que advierte que hay que ser consciente de los peligros que puede presentar el aparato. "Los calentadores de ambiente son una de las principales causas de incendios domésticos en invierno, y en espacios mal ventilados, especialmente sin ventilación, los calentadores de ambiente pueden causar una acumulación de monóxido de carbono, que priva al cerebro de oxígeno". La intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando se inhalan vapores que contienen monóxido de carbono.

La segunda cosa es ignorar el hecho de que las horas de luz diurna más cortas pueden tener un impacto negativo en el estado de ánimo. "Las horas de luz diurna más cortas durante el invierno pueden reducir los niveles de serotonina y melatonina, lo que puede afectar el estado de ánimo, la concentración y el sueño", explicó.

Esto puede causar algo llamado "trastorno afectivo estacional", un tipo de depresión que a menudo ocurre con el cambio de estaciones.

"Pero hay cosas que puedes hacer para contrarrestar esto, como usar una caja de luz durante 20 a 30 minutos por la mañana, o hacer ejercicio regularmente y salir durante las horas del día", dijo, explicando que estas cosas pueden ayudar a restablecer el reloj interno de tu cuerpo.

Por último, el experto mencionó que nunca realizaría ninguna actividad invernal sin calentar y estirar antes. "El clima frío engaña a tu cerebro haciéndole creer que no estás trabajando tan duro porque no sientes tanto calor o no estás sudando tanto, pero esto es peligroso, porque algo tan simple como palear es más intenso de lo que la gente cree". "He visto a personas sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares debido a eso. Por eso recuerde siempre estirarse y calentar durante al menos cinco a diez minutos, y tomar un descanso cada 15 a 20 minutos", concluyó.