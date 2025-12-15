El Oppo Reno 15c ya es oficial: un Reno más asequible con cámara de periscopio

Oppo acaba de lanzar en China un nuevo integrante de su gama de smartphones de gama media, se trata del Oppo Reno 15c. Es un nuevo modelo que llega con características interesantes, a la vez que mantiene la esencia de un gama media premium. Un terminal que la firma ya había adelantado en la presentación de la gama Reno 15, pero que ahora por fin es oficial, vamos a conocer todas sus características y de lo que es capaz este nuevo gama media de los chinos.

Ficha técnica del Oppo Reno 15c

El nuevo teléfono de los asiáticos llega con un diseño casi idéntico al de sus hermanos de gama, con un módulo que nos recuerda bastante al de los iPhone 17, con tres sensores dispuestos en triángulo, y en este caso con nuevas texturas en su trasera que le sientan realmente bien. En general es un teléfono muy similar al de los otros Reno 15 a nivel de diseño, que guarda su propia identidad en términos de hardware.

Oppo Reno 15c | Oppo

Este teléfono se estrena con una pantalla de tecnología AMOLED; con una diagonal de 6,59 pulgadas, y que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, así como una resolución de 2760x1256 píxeles, por lo que la resolución es bastante elevada y junto al brillo elevado de 1200 nits de pico, nos brindarán imágenes de colores vibrantes y bien contrastados. Dentro de la pantalla encontramos también el sensor de huellas, ubicado debajo de esta.

En términos de rendimiento, es un perfecto gama media y potente. Ya que cuenta con uno de los procesadores de gama media más potentes del momento, como es el Snapdragon 7 Gen 4, que brinda una capacidad de rendimiento verdaderamente solvente en todos los aspectos. A este le acompañan además tanto 12GB de memoria RAM, como un almacenamiento interno de 512GB, lo que son números de un móvil de alta gama desde luego.

La cámara de fotos no se queda atrás, y nos ofrece una configuración de triple sensor. El principal es uno de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es el más avanzado, se trata de un Samsung JN5 de 50 megapíxeles y con un telefoto de periscopio. Por último el ultra gran angular es de 8 megapíxeles. Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos un potente sensor de 50 megapíxeles.

El nuevo móvil de Oppo cuenta con una batería muy grande, de 6500mAh, y además se carga muy rápido gracias a una potente carga. Esta es de 80W, y completa la carga en apenas una hora. Ofrece conectividad Wifi 6, así como Bluetooth 5.4, puerto de infrarrojos, y resistencia al agua y polvo IP69. También hay altavoces estéreo y NFC. Por otro lado, se estrena con Android 16 bajo la capa ColorOS 16, que viene cargada de funciones de IA. Todo ello ya lo puede disfrutar el público chino por unos 349 euros al cambio, veremos si llega con la gama Reno 15 en un futuro a España.