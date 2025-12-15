La picazón en los pies que no desaparece podría ser señal de tres enfermedades graves

La picazón ocasional en la piel es bastante común. Numerosas causas benignas pueden causar esta sensación, como el clima frío y seco o las picaduras de insectos. Sin embargo, una picazón persistente que no desaparece podría indicar algo más grave. Te contamos los detalles.

Según revelan los expertos en Healthline, la picazón en los pies podría indicar varios problemas de salud, como diabetes, enfermedades renales y trastornos hepáticos.

Enfermedad hepática

Ya sea causada por el consumo excesivo de alcohol o por la acumulación de grasa en el hígado, la enfermedad hepática es una afección grave que puede resultar mortal sin la intervención adecuada. "Puede sentir picazón en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en brazos y piernas, o en las palmas de las manos o las plantas de los pies", explican los expertos.

Otros signos de enfermedad hepática a los que hay que estar atento incluyen:

Sentirse constantemente cansado y débil.

Pérdida de apetito, que puede llevar a pérdida de peso.

Disminución del deseo sexual.

Coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia).

Sentirse o estar enfermo.

Diabetes

Los niveles altos de azúcar en sangre durante un período prolongado son una causa de picazón en la piel. En algunos casos, la picazón en la piel puede deberse a complicaciones de la diabetes, como daño nervioso o enfermedad renal.

Otros síntomas clave de la diabetes a los que hay que prestar atención incluyen:

Experimentar sed excesiva.

Orinar con más frecuencia de lo habitual, especialmente durante la noche.

Sentirse extremadamente cansado.

Pérdida de peso y masa muscular.

Picazón alrededor del área genital o infecciones recurrentes de candidiasis.

Problemas de visión.

Nefropatía

Al igual que la diabetes, la picazón es muy común entre quienes padecen enfermedad renal. "Es posible que sienta más picazón a medida que empeora su función renal", aseguran los expertos. En quienes padecen enfermedad renal, la picazón puede verse desencadenada o exacerbada por la sequedad de la piel, la fiebre alta, la diálisis inadecuada y el aumento de los niveles de calcio en la sangre.

Los síntomas adicionales de la enfermedad renal incluyen: