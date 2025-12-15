La Traducción en Tiempo Real para los AirPods llega a los usuarios españoles

Si hay una función que ha levantado las expectativas de los usuarios de dispositivos de Apple gracias a la IA, ha sido la que hoy han desplegado los californianos en Europa, la traducción en tiempo real con los AirPods. Como ya vimos hace unas horas con el Traductor de Google, estas herramientas permiten asistir a eventos o llamadas con personas que hablan otros idiomas con total tranquilidad, ya que vamos a poder escucharlos con sus mismas voces y en nuestro idioma.

¿Cómo disfrutar de este nuevo modo para los AirPods?

Tal y como ha anunciado hoy Apple a través de una nota de prensa, la función de Traducción en Tiempo Real para los AirPods ya está disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino, japonés y coreano.

AirPods Pro 3 | Apple

Para poder utilizarla, eso sí, necesitamos unos determinados modelos de AirPods, como son los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o los nuevos AirPods 4 que cuentan con cancelación activa de ruido, enlazados. Además, debemos tenerlos emparejados a nuestro iPhone con Apple Intelligence activado, que debe contar con el sistema operativo actualizado a iOS 26.2.

¿Cómo funciona esta nueva característica?

Pues bien, ha sido creada para que los usuarios de los AirPods puedan mantener una conversación en otro idioma o bien escuchar una ponencia o cualquier otro contenido en un idioma diferente al nuestro, como si se tratara de alguien hablando nuestro idioma, cuando no es así. Esta función utiliza la IA de Apple Intelligence para facilitarnos la vida en otros países, por ejemplo para charlar con otras personas en su idioma.

La función, para que alcance su cenit, necesita de que los dos integrantes de la conversación estén utilizando unos AirPods compatibles. Cuando es así, todo es mucho más sencillo. Al contar con cancelación de ruido los modelos compatibles, estos reducen el volumen de la voz de la otra persona, y así podemos escucharla en tiempo real en nuestros auriculares hablando en nuestro propio idioma.

En el caso de que la otra persona no tenga unos AirPods, puede seguir perfectamente la conversación en su idioma, para entender lo que decimos, desde la propia pantalla del iPhone, donde verá todas nuestras palabras traducidas. Esta función la vamos a poder utilizar en multitud de situaciones, como por ejemplo en Mensajes, FaceTime y Teléfono, facilitando así la interacción con otras personas en sus idiomas de origen. Ahora bien, parece que a diferencia de las experiencias de este tipo que ofrece Google, aquí escucharemos la traducción con la voz de Siri, y no con su voz real como en el caso de Gemini.

Sin duda una función muy esperada que ahora por fin podemos usar también desde España si contamos con el hardware necesario para hacerlo compatible. Como veis, la lista de dispositivos compatibles es amplia, ya que cada vez más AirPods cuentan con los nuevos chips de Apple orientados a facilitar estas tareas de inteligencia artificial.