El insomnio crónico eleva el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares

El insomnio crónico, que afecta a aproximadamente el 10% de la población mundial, es mucho más que una simple dificultad para dormir. Además de tener un impacto inmediato en la calidad del sueño y el bienestar general, también se ha asociado con una serie de problemas de salud a largo plazo, como trastornos metabólicos (obesidad, diabetes) y trastornos mentales (ansiedad, depresión). Esta conexión entre el insomnio y diversas condiciones de salud resalta la necesidad urgente de comprender mejor este problema y desarrollar intervenciones efectivas.

Según un estudio publicado en la revista Sleep Medicine de Elsevier, que ha contado con la participación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), este trastorno del sueño está estrechamente relacionado con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares debido a una mayor actividad del sistema nervioso simpático durante el sueño.

Sistema nervioso simpático

El equipo ha analizado el sueño de pacientes con insomnio persistente y ha comparado los resultados con un grupo control de personas sin problemas para dormir. Los resultados fueron reveladores: encontraron una marcada diferencia en la actividad del sistema nervioso simpático entre los dos grupos, siendo significativamente mayor en aquellos que sufrían de insomnio.

Esta actividad nerviosa excesiva se manifiesta a través de una mayor temperatura cutánea y una sudoración aumentada, factores que podrían explicar el vínculo entre el insomnio y el riesgo de desarrollar problemas cardiacos.

En la investigación se usó un dispositivo wearable para medir las señales fisiológicas de sudoración, temperatura, acelerometría y fotopletismografía durante el sueño. En el estudio participaron 51 pacientes que durmieron durante una noche en la Unidad del Sueño del Hospital de La Princesa.

Intervenciones integrales y preventivas

"Los resultados sugieren que los pacientes con insomnio tienen una mayor actividad simpática durante el sueño, especialmente durante el sueño REM y menos pronunciada durante la fase más profunda del sueño. Estas diferencias podrían explicar el mayor riesgo de trastornos cardiovasculares en pacientes con insomnio. Además, estos hallazgos muestran cómo los dispositivos wearable se perfilan como una herramienta útil en el ámbito ambulatorio para detectar pacientes con insomnio y/o mayor riesgo de trastornos cardiovasculares", indica Marta Verona, coautora del trabajo e investigadora en la UPM y Easy-Innovation.

El trabajo destaca la importancia de replantear las estrategias de tratamiento. Más allá de mejorar la calidad del sueño, es fundamental reconocer el insomnio como un factor de riesgo para enfermedades crónicas, como las cardiovasculares. Esta nueva perspectiva abre puertas a intervenciones más integrales y preventivas, dicen los autores.

En el estudio, además de la UPM, han participado investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid y de las empresas Brainguard y Eesy-Innovation.

Referencia:

Wix-Ramos el al. "Monitoring differences in the function of the autonomic nervous system in patients with chronic insomnia using a wearable device". Sleep Medicine (2024).