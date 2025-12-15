Seis síntomas inusuales de la nueva variante de la gripe que no deben ignorarse, según un médico

La aparición de una nueva variante de la gripe, identificada como K del virus A(H3N2), ha encendido las alarmas sanitarias en todo el mundo al provocar un aumento inusual y temprano de los contagios durante esta temporada invernal, con Europa, Estados Unidos y varios países asiáticos registrando cifras de infección más elevadas de lo esperado para estas fechas.

Esta variante presenta una transmisibilidad más alta y ha adelantado varias semanas la llegada de la epidemia, lo que ha llevado a organismos internacionales a reforzar las recomendaciones de vacunación y vigilancia epidemiológica. En España, la incidencia de gripe se ha incrementado notablemente, superando los umbrales epidémicos habituales y motivando medidas preventivas como el uso de mascarillas en espacios públicos y campañas de vacunación intensificadas, especialmente entre los grupos de riesgo.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, un médico experto ha revelado que algunos de los síntomas de esta cepa pueden pasar desapercibidos fácilmente, pero tienen consecuencias graves. Te contamos cuáles son:

Dificultad para respirar

Es común que las personas experimenten dolor en el pecho y dificultad para respirar, pero podría ser una señal de que la gripe se ha convertido en algo más grave. Según el experto, "si la dificultad para respirar o el dolor en el pecho acompañan a los síntomas de la gripe, podría ser una señal importante de que se está desarrollando algo más grave, como una neumonía".

Fiebre que dura más de cinco días

A pesar de que la fiebre es un síntoma muy común de la gripe, si dura más de cinco días, podría ser una señal de que la gripe se ha convertido en algo más grave y necesita atención médica. "Una fiebre gripal normal tiende a alcanzar su punto máximo después de unos tres días, y si bien puede persistir hasta una semana, una temperatura alta que continúa o empeora durante más de cuatro o cinco días podría ser un signo de neumonía o una infección bacteriana", asegura el experto.

Confusión o dificultades cognitivas

"La gripe puede causar fatiga, pero no debería causar confusión, dificultad para concentrarse o somnolencia extrema", explica. "Las dificultades cognitivas son a menudo un signo de niveles bajos de oxígeno, deshidratación grave o sepsis, tres problemas de salud importantes que deben tomarse extremadamente en serio".

Estos síntomas no son típicos de enfermedades estacionales, como la gripe, y requieren atención médica urgente.

Los síntomas mejoran y luego empeoran repentinamente

Si comienzas a sentirte mejor y de repente vuelves a empeorar, podría ser otra señal de que se ha convertido en algo más grave. "En general, los síntomas de la gripe deberían mejorar gradualmente a lo largo de varios días, pero un empeoramiento repentino de los síntomas podría indicar una infección bacteriana, como la bronquitis", concluye este médico.

Dolor muscular intenso o inusual

El síntoma final que puede ser una señal de que la gripe se ha convertido en algo más grave es un dolor muscular intenso o inusual.

Se cree que los dolorosos dolores corporales que produce la gripe son causados ​​por sustancias químicas inflamatorias liberadas por el sistema inmunológico para combatir el virus. "Los dolores corporales son un síntoma común de la gripe, por lo que es fácil confundir un dolor muscular intenso o inusual con una parte normal de la enfermedad", explica. "Sin embargo, un dolor muscular intenso que dificulta el movimiento o la realización de actividades cotidianas puede ser señal de una infección más grave".

En definitiva, lo más recomendable es protegernos ante este aumento de casos y, si finalmente nos contagiamos, acudir al médico ante cualquier síntoma inusual que notemos.