Ayaneo Pocket Play, así es el primer smartphone de la marca que recuerda a la PSGo de Sony

La firma Ayaneo anunció hace unas semanas que estaba cerca de lanzar su primer smartphone al mercado, algo cuando menos sorprendente para muchos usuarios que habían seguido a la marca por sus atractivas y potentes consolas de emulación. Pero ahora la firma ha anunciado por fin este primer smartphone, y como era de esperar no iba a dejar a nadie indiferente. Ya que hemos podido comprobar que es un smartphone diferente, con personalidad propia, y a pesar de que nos recuerda con fuerza a una de las consolas más célebres de comienzos de siglo XXI.

Así es el nuevo Ayaneo Pocket Play

Los que ya tenemos una edad, cuando vemos este nuevo smartphone en forma de consola recordamos inmediatamente a la PSGo, lo que es lo mismo, la Playstation Portable Go, una versión de la PSP que era más compacta y que contaba con un diseño deslizante, que dejaba a la vista los controles cuando necesitamos echar una partida. Sin duda lo más llamativo de todo es que estamos en realidad ante un smartphone, pero que se transforma en consola cuando hacemos ese mismo movimiento deslizante.

Al hacerlo nos encontramos con una cruceta en la parte izquierda, mientras que en la derecha tenemos la habitual botonera de cuatro, así como otros botones auxiliares para disfrutar de una máxima personalización cuando jugamos. Aunque se trate de un smartphone, este cuenta también con varios gatillos para disfrutar también de un catálogo de juegos más amplio, que incluya a todos aquellos que contaban con estos controles en sus mandos, como puedan ser PS1 y sus rivales en adelante.

También integra paneles táctiles en el panel que se desliza, que nos permite jugar incluso a títulos que en su momento jugábamos con ratón, como por ejemplo las populares aventuras Point & Click que disfrutamos en los emuladores Scumm. De momento no se conoce mucho más, salvo que se espera que cuente con un potente procesador Snapdragon, aunque no el más potente, pero sí muy cerca.

El teléfono contará con cámara trasera y flash LED, así como altavoces estéreo, conector USB tipo C, y estará disponible en colore negro y plata, este último sin duda nos recuerda mucho a la consola de Sony. Se espera que funcione con Android como sistema operativo, aunque es muy posible que la capa de personalización sea muy gruesa y cambie por completo el aspecto de la interfaz del teléfono, para hacerlo más parecido al de sus otras consolas, incluso aquellas que cuentan con Windows.

De momento la firma solo la ha anunciado, por lo que nos falta saber lo más importante, la ficha técnica completa, su precio y disponibilidad. Pero con esto la firma hace lo que necesitaban, generar expectativa sobre este híbrido de smartphone y consola, que seguro muchos ya contemplan entre sus compras futuras. Aunque solo sea por volver a contar con un smartphone de diseño medianamente original y orientado al noble entretenimiento de jugar.