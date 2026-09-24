Día Mundial de la Investigación en Cáncer: estos son los avances que están cambiando la lucha contra la enfermedad

Este 24 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Afortunadamente, esta ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Nuevos tratamientos, diagnósticos más precisos y terapias personalizadas están permitiendo que cada vez más pacientes vivan más tiempo y con una mayor calidad de vida.

Por ejemplo, uno de los grandes cambios es que ya no se trata únicamente el órgano en el que aparece un tumor, sino que también se estudian sus características moleculares y genéticas. Esto permite seleccionar tratamientos dirigidos a determinadas alteraciones del cáncer.

La inmunoterapia y las CAR-T

La inmunoterapia ha cambiado el tratamiento de algunos tumores al ayudar al propio sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas. Entre las estrategias más avanzadas están las terapias CAR-T, que modifican células del sistema inmunitario del propio paciente para que puedan combatir el tumor.

Otro de los grandes objetivos de la investigación es conseguir diagnosticar los tumores cada vez antes. En este campo se estudian herramientas como la biopsia líquida, que permite buscar en una muestra de sangre pequeñas señales procedentes de las células tumorales.

Estas técnicas también podrían ayudar a detectar enfermedad residual después de un tratamiento o identificar a pacientes con mayor riesgo de recaída. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones todavía están en investigación y necesitan más estudios.

En España, la supervivencia de los pacientes con cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La mejora se relaciona con factores como la investigación, los nuevos tratamientos y el diagnóstico más precoz.

Aun así, queda mucho por hacer.