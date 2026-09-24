Descubren un factor que predice la longevidad mejor que la dieta o el ejercicio

Dormir bien no solo ayuda a sentirse descansado al día siguiente. Un estudio publicado en Sleep Advances sugiere que dormir las horas suficientes está estrechamente relacionado con una mayor esperanza de vida y que esta asociación se mantiene incluso al tener en cuenta otros factores relacionados con la salud.

Los investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) analizaron datos de distintos condados de Estados Unidos recogidos entre 2019 y 2025. Para ello, compararon la esperanza de vida con las horas de sueño que declaraban dormir sus habitantes.

Los investigadores utilizaron menos de siete horas de sueño por noche como referencia para considerar que una persona dormía poco. Después tuvieron en cuenta otros factores que también pueden influir en la esperanza de vida, como la actividad física, el tabaquismo, el empleo, el nivel educativo, la obesidad y la diabetes.

La relación entre dormir poco y una menor esperanza de vida siguió siendo significativa después de introducir estas variables. En algunos de los análisis, solo el tabaquismo y, posteriormente, la obesidad mostraron una asociación más fuerte con la esperanza de vida.

Los autores destacan que estos resultados no significan que dormir más vaya a añadir automáticamente años de vida. El estudio es observacional, por lo que no puede demostrar que dormir poco sea directamente la causa de una menor longevidad. También pueden existir otros factores de salud que influyan tanto en el sueño como en la esperanza de vida.