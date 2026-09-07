Comer esto antes de dormir puede provocar insomnio y pesadillas

Lo que comemos antes de acostarnos puede influir más de lo que pensamos en la calidad del sueño. Un nuevo estudio realizado por investigadores de Canadá asegura que algunos alimentos y, especialmente, los tentempiés nocturnos podrían estar relacionados con un descanso más negativo y con una mayor frecuencia de pesadillas.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Psychology, analizó los hábitos de sueño y alimentación de 1.082 estudiantes, con una edad media de 20 años. Los participantes respondieron a distintos cuestionarios para valorar la calidad de su descanso, sus pesadillas y la relación que percibían entre determinados alimentos y sus experiencias durante la noche.

Más del 40% de los encuestados aseguró que comer tarde o consumir determinados alimentos influía en su sueño. Mientras que un 20% afirmó dormir mejor después de tomar alimentos como frutas, verduras o infusiones, un 24,7% señaló que algunos productos, entre ellos los lácteos, los postres y las comidas picantes, podían empeorar su descanso.

Cuando los investigadores analizaron específicamente los casos de sueños perturbadores, los lácteos y los postres aparecieron con mayor frecuencia entre los alimentos consumidos antes de acostarse.

Además, las personas con intolerancia a la lactosa fueron más propensas a señalar que los tentempiés nocturnos perjudicaban su sueño. Entre quienes aseguraron que la comida tenía un efecto negativo, el 29,6% presentaba intolerancia a la lactosa, frente al 19,5% de quienes no percibían cambios en su descanso.

Los autores creen que una posible explicación estaría en las molestias gastrointestinales que pueden provocar determinados alimentos. Estas molestias podrían interrumpir el sueño y favorecer sueños más intensos o desagradables.

Además, el estudio encontró además una relación entre comer a altas horas de la noche y tener sueños más negativos o pesadillas, independientemente del tipo de alimento consumido.

Los investigadores también observaron que quienes rara vez comían antes de acostarse tendían a recordar sus sueños con mayor frecuencia que quienes tenían el hábito de tomar algún tentempié nocturno.

Aún así, los resultados se basan en cuestionarios y en la percepción de los propios participantes, por lo que no demuestran que determinados alimentos sean directamente responsables de las pesadillas. Son necesarias más investigaciones.