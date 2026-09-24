Qué es el jetlag alimentario y por qué es peligroso para tu salud

Cambiar mucho los horarios de las comidas entre semana y el fin de semana podría no ser tan buena idea. Un estudio realizado en Francia apunta a que este jetlag alimentario podría estar relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en los hombres.

Los investigadores analizaron durante ocho años a más de 100.000 personas del estudio NutriNet-Santé, con una edad media de 42 años. Los participantes se clasificaron según cuánto variaban sus horarios de comida durante el fin de semana respecto a los días laborables.

Los resultados mostraron que, en los hombres, cada hora de diferencia en los horarios de las comidas se asociaba con un 14% más de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% más de riesgo de cardiopatía coronaria. Las asociaciones fueron especialmente marcadas entre quienes adelantaban sus comidas durante el fin de semana.

En las mujeres, sin embargo, no se encontró una asociación significativa. Tampoco se observó relación entre estas diferencias en los horarios de alimentación y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Los autores señalan que las diferencias pueden estar relacionadas con factores biológicos, laborales y de estilo de vida entre hombres y mujeres. Además, al tratarse de un estudio observacional, los resultados muestran una asociación y no demuestran que cambiar los horarios de las comidas provoque enfermedades cardiovasculares.