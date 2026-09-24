La Luna de la cosecha llega a España: cuándo y cómo ver la luna llena de septiembre

España dará la bienvenida al otoño el próximo 23 de septiembre, pero el cielo nos dejará otro espectáculo pocos días después. El 26 de septiembre llegará la luna llena de septiembre, conocida como la Luna de la cosecha.

La Luna alcanzará su fase llena a las 18:49 horas, prácticamente coincidiendo con el atardecer. Por ello, será especialmente llamativa durante las primeras horas de la noche, cuando aparezca cerca del horizonte. También podrá observarse durante las noches del 25 y el 27 de septiembre, aunque no estará exactamente en fase llena.

Uno de los detalles que más puede llamar la atención será su tono anaranjado o rojizo. Este color no significa que la Luna cambie realmente de color, sino que, cuando está cerca del horizonte, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar hasta nuestros ojos. El efecto puede hacer que el satélite parezca también más grande, aunque se trata en buena medida de una ilusión óptica.

¿Por qué se llama Luna de la cosecha?

El nombre procede de una tradición vinculada a la agricultura. Antes de que existiera la iluminación eléctrica, la luz de la Luna llena de esta época permitía prolongar las jornadas de trabajo en el campo durante el periodo de recogida de las cosechas.

Por eso, la Luna de la cosecha se convirtió en una referencia para los agricultores y recibió diferentes nombres relacionados con la recolección y la abundancia en distintas culturas. Para disfrutar de ella desde España no será necesario utilizar ningún instrumento. Basta con mirar hacia el horizonte durante el atardecer y las primeras horas de la noche.