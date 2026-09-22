¿Cuándo empieza el otoño? fecha y hora exacta del equinoccio

Aunque septiembre ya nos haga pensar en el otoño, el verano todavía no ha terminado oficialmente. El cambio de estación no depende de que bajen las temperaturas ni de que llegue este mes, sino de la posición de la Tierra respecto al Sol.

En España, el otoño astronómico comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 2:05 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional. Será entonces cuando se produzca el equinoccio de otoño y comience oficialmente la nueva estación en el hemisferio norte.

El equinoccio se produce cuando el Sol cruza el ecuador celeste en dirección hacia el sur. Por eso, el otoño no comienza siempre el mismo día: dependiendo del año, puede hacerlo entre el 21 y el 24 de septiembre.

El equinoccio suele relacionarse con un momento en el que el día y la noche tienen una duración similar. Sin embargo, no duran exactamente lo mismo, entre otros motivos por el efecto de la refracción de la luz en la atmósfera.

¿Cuándo termina?

El otoño durará aproximadamente 89 días y 21 horas, hasta el 21 de diciembre, cuando llegará el solsticio de invierno.

Durante estos meses, los días irán perdiendo horas de luz de forma progresiva. Al principio del otoño, en la península, la duración del día se reduce aproximadamente tres minutos cada jornada, aunque el ritmo varía según la zona y la época.

Y hay otra fecha que no debemos confundir con el inicio del otoño: el cambio al horario de invierno. En España tendrá lugar el domingo 25 de octubre, cuando los relojes se retrasarán una hora y a las 3 serán las 2.