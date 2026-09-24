Los nuevos teclados mecánicos de G-Lab llegan a España

En los últimos años, los teclados han evolucionado de forma espectacular, sobre todo para ofrecernos diferentes formas de hacer uso de ellos. No solo para teclear textos, hoy en día existen teclados para cada necesidad y el mercado gaming ha llevado a estos a ser más populares que nunca. Es el caso de los teclados de G-Lab, que ahora cuentan con dos nuevos modelos a la venta en nuestro país. Un fabricante que ofrece teclados de calidad a precios bastante asequibles para lo que suele ser la industria gaming,

Precio y disponibilidad

Los nuevos teclados, los KEYZ ELITE 300 y KEYZ ELITE 400, se han puesto a la venta en España por 89,99 euros y 99,99 euros respectivamente.

Nuevos G-Lab KEYZ ELITE 300 y KEYZ ELITE 400

Estos teclados son mecánicos, lo que quiere decir que cuentan con un tacto especial, y que son altamente personalizables con el intercambio de switches. Se caracterizan por contar con una tecnología que se basa en una estructura gasket de cinco capas, y que ha sido diseñada para aislar vibraciones y suavizar los sonidos de las pulsaciones, que es uno de los aspectos más característicos de los teclados mecánicos, el alto nivel de ruido que generan.

KEYZ ELITE 300 y KEYZ ELITE 400 | G-Lab

Lo mejor es que se pueden intercambiar los switches mecánicos en caliente, sin nada más complicado que quitar uno y poner otro, no hay otros requisitos para hacer la transición a otro tipo de teclas. Cuentan con teclas de PBT de doble inyección, que incluso después de meses y años de uso, conservan la serigrafía de las correspondientes letras. Llegan con una conectividad bastante completa.

Ya que son compatibles tanto con conexión inalámbrica de 2.4 GHz, así como de Bluetooth o conectividad USB tipo C, por lo que podemos conectarlos de diferentes formas, siempre adaptándose a nuestras necesidades. Cuando hablamos de que son teclados más orientados al gaming, lo decimos por varias razones. Y es que ofrecen una latencia inferior al 1 ms, y ofrecen un anti-ghosting 100 % NKRO.

Tienen rueda multimedia integrada, para controlar la reproducción de los contenidos que vemos en el ordenador. Así como de una retroiluminación RGB que se puede configurar para que sea completamente personalizada. En términos de autonomía, pueden permanecer encendidos hasta 200 horas con una carga completa de su batería recargable. La principal diferencia de ambos modelos es el formato.

Mientras el KEYZ ELITE 300 ofrece un formato de 75% con 83 teclas, el modelo KEYZ ELITE 400 ofrece un 96% con un total de 98 teclas, al incorporar una botonera numérica completa. Ya se pueden comprar tanto en la propia web del fabricante en nuestro país, como en la tienda de Amazon en España.