Esta es la relación entre el alcohol y el riesgo de sufrir cáncer de mama

El consumo de alcohol y el aumento de peso son dos factores que pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ahora, un estudio con más de 113.000 mujeres ha analizado cómo cambian estos hábitos a lo largo de la vida y señala algunas etapas en las que pueden ser especialmente importantes.

La investigación, publicada en Scientific Reports, utilizó datos del Generations Study, un gran estudio británico que siguió a mujeres de distintas edades. Los investigadores analizaron factores como el consumo de alcohol, el tabaco, la actividad física y el índice de masa corporal.

Los resultados muestran que el consumo de alcohol, el tabaquismo y la actividad física alcanzan sus niveles más altos durante el final de la adolescencia, mientras que el IMC aumenta progresivamente con la edad. En las generaciones más jóvenes, además, se observaron niveles de IMC más elevados y un consumo de alcohol y tabaco que alcanza antes sus máximos.

¿Qué relación tiene el alcohol con el cáncer de mama?

El alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama, incluso cuando se consume en cantidades relativamente pequeñas. Según la American Cancer Society, una bebida alcohólica al día se asocia con un aumento aproximado del 7-10% del riesgo frente a no beber. El riesgo aumenta cuanto mayor es el consumo.

Esto no significa que una copa de vino provoque directamente un tumor. Se trata de un aumento del riesgo relativo dentro de un conjunto de factores que pueden influir en la aparición del cáncer.

El exceso de peso también está relacionado con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer y, en el caso del cáncer de mama, la relación es especialmente importante después de la menopausia. Por eso, los expertos recomiendan mantener un peso saludable, realizar actividad física y limitar o evitar el consumo de alcohol.