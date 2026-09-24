Meta Muse Charm es un colgante con IA que nos recuerda mucho al Oppo Bubble

Además de lanzar nuevas gafas, Meta ha presentado hoy junto a ellas un nuevo dispositivo, bastante curioso, y que apunta en una dirección a la que miran cada vez más fabricantes, los dispositivos de IA y wearables con propósitos diferentes. El Oppo Bubble ha sido un buen ejemplo de dispositivo que se puede vestir y llevar junto a nuestro smartphone, y en este caso el Charm nos recuerda mucho; la gran diferencia es que integra el asistente de Ia de Meta, y eso cambia por completo el concepto.

Un asistente de IA siempre a mano

Este Muse Charm es un dispositivo muy compacto con pantalla que lo podemos llevar en el bolsillo o colgado, como buen Charm. Nos permite hablar directamente con Muse, que es el asistente personal de IA de Meta. Este cuenta con el modelo de lenguaje de Muse integrado, lo que nos permite interactuar con el en tiempo real,. El dispositivo de momento solo se ha anunciado y no hay disponibilidad o precio para hacernos una idea de adquirirlo.

Meta Muse Charm | Meta

Sobre Muse, el asistente integrado, nos permite mantener conversaciones fluidas y continuas mientras la IA ejecuta tareas en segundo plano. Además, podemos personalizar el tono, la velocidad o el acento de la voz describiendo cómo deseamos que suene. Cuenta con tecnología Muse Realtime Avatar, que transforma la interacción de voz en avatares digitales expresivos e interactivos.

Cada usuario de Muse contará con su propio correo electrónico para recibir nuestros encargos y comunicarse de manera autónoma. Estará conectado a servicios de compra, como por ejemplo de plataformas y comercios como Shopify, Walmart, Best Buy, Sephora, PayPal, Notion, GitHub, Box, Granola, Fever, Expedia e Instacart en Estados Unidos. Muse no solo estará presente en este nuevo Charm, sino que además podremos utilizar este asistente en diferentes plataformas, para que haya continuidad en nuestras acciones.

Como por ejemplo en otras versiones de apps móviles, como WhatsApp, en la web, o con un Mac. Y, por supuesto, en las gafas inteligentes con IA de Meta, que llevarán el asistente integrado para hacer mucho más sencilla y productiva al interacción con la inteligencia artificial. Sobre todo, más natural, manteniendo conversaciones desde nuestras gafas. El nuevo dispositivo apuesta por tanto a ser un agente de IA que no se limite a la faceta virtual, sino que sea un dispositivo físico y tangible que nos permita mantenernos en contacto con la IA y sacarle partido vistiéndolo cómodamente en nuestro día a día.

Es de esperar que, cuando se ponga a la venta, tenga un precio que oscile entre los 100 y 200 dólares, no creemos que sea algo que pueda tener un coste superior, teniendo en cuenta que este mismo asistente ya lo podremos llevar integrado en otros dispositivos como las gafas inteligentes y, por supuesto, en nuestros smartphones.