El virus de Epstein-Barr podría estar detrás de las recaídas de esclerosis múltiple, según un estudio

Un nuevo estudio publicado en Nature Medicine revela nuevas pistas sobre la relación entre el virus de Epstein-Barr (VEB) y la esclerosis múltiple. Los investigadores han observado que la actividad del virus aumenta en los meses previos a una recaída de la enfermedad, un hallazgo que podría ayudar a entender qué desencadena algunos de estos episodios.

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca por error la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas. En las formas en las que hay brotes, los pacientes pueden experimentar durante una recaída síntomas como problemas de visión, alteraciones del equilibrio, debilidad o fatiga intensa.

El equipo analizó muestras de sangre recogidas a lo largo del tiempo de 114 personas con esclerosis múltiple y 21 personas sanas. Los resultados mostraron que, antes de una recaída, aumentaban determinados signos relacionados con la reactivación del VEB, especialmente en las células B, un tipo de célula del sistema inmunitario donde el virus puede permanecer latente.

Además, los investigadores observaron una mayor actividad de genes relacionados tanto con la reactivación del virus como con el riesgo genético de desarrollar esclerosis múltiple. Estos cambios aparecían antes del ataque de la enfermedad, mientras que no se observaron de la misma manera durante los periodos de remisión ni en las personas sanas.

El hallazgo encaja con las evidencias acumuladas durante los últimos años sobre la relación entre el VEB y la esclerosis múltiple. El virus es extremadamente común y permanece en el organismo después de la infección, normalmente en estado latente. La gran mayoría de las personas infectadas, sin embargo, no desarrolla esclerosis múltiple.

Este trabajo es observacional, por lo que no permite demostrar que la reactivación del Epstein-Barr sea la causa directa de las recaídas. Lo que muestra es una relación temporal y unos cambios biológicos que aparecen antes de los ataques.