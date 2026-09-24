Casio lanza en España un nuevo y elegante reloj inteligente con carga solar

Los relojes de Casio se han convertido poco a poco en auténticos objetos de colección. Si en su día fueron tendencia por ser asequibles y prácticos, el paso del tiempo y la ola de nostalgia que recorre al segmento tecnológico han llevado a estos relojes a convertirse en dispositivos muy preciados por los entusiastas de la tecnología más clásica. Al tiempo que la marca nipona ha ido añadiendo interesantes funcionalidades a sus relojes. Es el caso del nuevo modelo que se ha estrenado en España en dos bonitos acabados.

Precio y disponibilidad

Los Casio GST-B1000-1A y GST-B1000-2A llegan en dos colores diferentes, como son el gris y el azul, algo que notamos sobre todo en su esfera, que es donde el patrón característico se tiñe de estos colores. El precio en España de ambos modelos es de 349 euros.

Casio GST-B1000-1A | Casio

Ficha técnica de los nuevos Casio

Más allá de eso, este reloj nos ofrece un diseño clásico con funciones interesantes, como por ejemplo la carga solar, que sin duda es una de las características más útiles que puede tener uno de estos relojes. Estos modelos cuentan con una correa de uretano, que nos permite llevar el reloj de forma cómoda sin notar prácticamente el peso. Por tanto, es un reloj realmente cómodo de llevar sin renunciar a un diseño agradable.

Destaca por el bisel metálico, de contornos marcados que le otorgan fuerza y sofisticación distintivas con un aspecto elegante y urbano. Se combina con el patrón de ladrillos heredado del primer G-SHOCK, aportando un toque deportivo a un estilo minimalista. El modelo con esfera azul incorpora un acabado por deposición de vapor cuyos reflejos cambian progresivamente según la luz.

El bisel metálico absorbe los golpes, mientras que la carcasa de resina reforzada de carbono protege el módulo interno del reloj. Es un reloj con funciones inteligentes, ya que este cuenta con conectividad Bluetooth, que permite ajustar la hora desde el teléfono y acceder a otros detalles interesantes. Además, como decíamos, la tecnología Tough Solar es un sistema de carga solar que complementa a la batería interna, recargándola con el uso cotidiano del día a día.

Incluye un modo de ahorro de energía que detiene automáticamente las manecillas cuando se deja en la oscuridad. Su batería recargable rinde aproximadamente 5 meses con uso normal sin exposición a la luz, y hasta 18 meses en oscuridad total con el ahorro de energía activado. También cuenta con alerta de batería baja. Indica la hora mediante 3 manecillas (hora, minutos con movimiento cada 10 segundos, y segundos) y 2 esferas auxiliares para la hora en formato de 24 horas y el día. Incluye indicador de fecha y un calendario automático completo programado hasta el año 2099, así como luz LED Superiluminador de color blanco.