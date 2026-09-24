Si tienes este grupo sanguíneo, podrías tener más probabilidades de llegar a los 100 años

¿Por qué algunas personas consiguen vivir 100 años y otras no? La genética lleva años buscando respuestas y uno de los factores que se ha estudiado es el grupo sanguíneo. Algunas investigaciones han encontrado asociaciones entre el grupo O y un menor riesgo de determinadas enfermedades.

En concreto, las personas con grupo O parecen presentar un menor riesgo de infarto e ictus, además de una menor incidencia de algunos tipos de cáncer en determinados estudios. Estas asociaciones podrían ayudar a comprender mejor algunos factores relacionados con la longevidad, aunque no significan que tener este grupo sanguíneo haga vivir más.

Para estudiar qué características comparten las personas que alcanzan edades excepcionales, el genetista Stuart Kim, de la Universidad de Stanford, y su equipo analizaron el ADN de más de 800 centenarios y unas 5.400 personas mayores de 90 años.

El análisis encontró varios genes que podrían estar relacionados con el envejecimiento. Entre ellos aparece CDKN2B, relacionado con la división celular; APOE, conocido por su relación con el riesgo de Alzheimer; y SH2B3, que participa en procesos relacionados con el sistema inmunitario y cardiovascular.

Los investigadores creen que la resistencia frente a determinadas enfermedades puede ser una de las piezas que ayudan a explicar por qué algunas personas alcanzan edades tan avanzadas. Sin embargo, la longevidad no depende de un único gen ni del grupo sanguíneo: también influyen los hábitos, el entorno y otros factores genéticos y ambientales.

Por eso, aunque el grupo O ofrece una pista interesante para la investigación, no sirve para predecir cuánto va a vivir una persona. El objetivo de estos estudios es comprender mejor los mecanismos del envejecimiento y qué permite a algunas personas mantenerse saludables durante más tiempo.