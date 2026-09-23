Un cambio de hora, cuatro lluvias de estrellas y una superluna: estos son todos los eventos astronómicos de este otoño

El otoño de 2026 llega con varios fenómenos astronómicos que podrán observarse durante los próximos meses. Te contamos los detalles.

Durante las primeras semanas del otoño, Mercurio y Venus serán visibles después de la puesta de Sol. Venus podrá observarse hasta mediados de octubre, mientras que Mercurio permanecerá visible hasta finales de ese mes. Saturno se incorporará al cielo vespertino pocos días después del comienzo de la estación.

En los amaneceres también habrá varios planetas para observar. Marte y Júpiter serán visibles durante buena parte del otoño y, a finales de octubre, Venus aparecerá también en el cielo antes de la salida del Sol. Mercurio podrá volver a verse por la mañana desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre.

Cuatro lluvias de estrellas

El otoño también traerá varias lluvias de meteoros. Las primeras serán las Dracónidas, cuyo máximo está previsto alrededor del 8 de octubre. Poco después llegarán las Oriónidas, que alcanzarán su máximo hacia el 21 de octubre.

En noviembre será el turno de las Leónidas, cuyo máximo se espera alrededor del 17 de noviembre. Ya en diciembre llegarán las Gemínidas, la lluvia de meteoros más abundante del año, con su máximo el 14 de diciembre.

Para observarlas no es necesario utilizar telescopio. Lo más recomendable es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y mirar hacia una zona amplia del cielo, especialmente durante las horas de mayor actividad de cada lluvia.

Lunas llenas

El calendario también dejará tres lunas llenas durante esta estación. La primera será el 26 de septiembre, seguida de otra el 26 de octubre y una tercera el 24 de noviembre. Esta última será una superluna, es decir, se se verá ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

Además de los fenómenos astronómicos, el otoño traerá el tradicional cambio de hora. Tendrá lugar el domingo 25 de octubre. Ese día, a las 3:00 de la madrugada, los relojes se retrasarán una hora y volverán a marcar las 2:00.