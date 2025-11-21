Un estudio revela al fin qué fue antes: ¿huevo o gallina?

Todos nos hemos preguntado y hemos debatido alguna vez, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Un reciente descubrimiento paleontológico ha vuelto a abrir el debate, ofreciendo una clara respuesta gracias a fósiles que nos permiten rastrear la evolución de la reproducción mucho antes de la existencia de las aves.

Uno de los puntos clave de esta investigación es el embrión fosilizado de Ikechosaurus, un reptil acuático que vivió entre 168 y 120 millones de años atrás. Este fósil, que estaba dentro de un huevo de cáscara blanda, revela que los primeros vertebrados no ponían huevos duros como los actuales, sino que los retenían en el cuerpo hasta fases avanzadas de gestación. Este hallazgo revela que la estructura "huevo" ya existía, pero no como los conocemos hoy.

Michael Benton, paleontólogo y coautor del estudio, ofrece por tanto una respuesta clara: el huevo antecede a la gallina. Las aves actuales son solo una rama de un árbol evolutivo mucho más grande, donde el huevo ya jugaba un papel importante.

Así que, el misterio está resuelto: a pesar de que los huevos no se parecían a los actuales, la evidencia científica demuestra que el huevo existió mucho antes de la gallina.