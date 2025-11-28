Black Friday 2025 de Samsung: ofertas en smartphones, wearables o Smart TV

Es hora de hacerse con los mejores chollos de este Black Friday, y desde luego los productos de Samsung son de los que más tirón tienen en estos días. Y es que la firma coreana además de una gama de productos muy amplia, nos ofrece también unos descuentos agresivos por este día en multitud de categorías de producto, como vais a poder comprobar a continuación.

Ofertas en smartphones

Samsung se vuelca con sus mejores ofertas en sus topes de gama de la serie Galaxy S y en su popular gama media. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 1TB, el modelo más potente, tiene un descuento de 420€, con un precio que se desploma hasta 1399€.

Samsung Galaxy presenta su S25 Ultra | Samsung

Incluso te puedes llevar un descuento extra de 50 € al pagar con Bizum o Samsung Pay. Modelos más accesibles como el Galaxy S25 de 256GB que usando cupones como el del 5% de descuento al comprar a través de la aplicación oficial de Samsung, se queda en solo 664 €. En la popular gama media tenemos el Samsung Galaxy A56 de 8GB+256GB, que se queda en solo 379,90€, con un descuento del 28%.

Descuentos en wearables

Aquí tenemos el reciente Samsung Galaxy Watch8 con un precio de solo 299 €, después de aplicar un descuento de 80 € sobre su precio habitual de 379 €. Al igual que con los móviles, este precio puede ser aún mejor con cupones o el 5% adicional a través de la app. Incluso el Galaxy Watch Ultra Refresh tiene un 36% de descuento, quedándose en solo 449,99€.

Samsung Galaxy Watch 8 | Samsung

Tabletas y accesorios

Las tabletas y portátiles de Samsung también tienen jugosos descuentos. Como la potente Samsung Galaxy Tab S11 Ultra de alta gama, versión Wi-Fi de 256GB, que se queda en tan solo 1.069€, con un descuento de 270 €. A esto podemos añadir un descuento extra de 50€ al utilizar Bizum o Samsung Pay. En cuanto a portátiles, el Samsung Galaxy Book5 Pro de 1TB se queda en 1.499€ con un descuento de 400€.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | ADSLZONE

Televisores y Electrodomésticos

Las ofertas de Samsung en televisores son de las más agresivas. Su Smart TV Neo QLED 4K de 85 pulgadas ahora la tenemos disponible con un descuento notable, pasando de 3.299€ a 1.299€, con una espectacular rebaja de 2.000€. También tenemos modelos más baratos como la Samsung Smart TV QLED QEF1 de 50 pulgadas con un precio de solo 389€, con un cupón adicional en la app de Samsung.

Samsung presenta sus nuevas Smart TV OLED, Neo QLED y MicroLED en el CES 2023 |

Como veis hay ofertas para todos los gustos, y como cada vez es más habitual, las marcas incentivan el pago a través de sus plataformas, y sobre todo con cupones puntuales que hacen aún más atractivas las ofertas que hemos visto aquí, así que hay que aprovechar.