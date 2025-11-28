RELOJ RESISTENTE
Black Shark lanza un smartwatch rugerizado con casi 3 semanas de autonomía
Este reloj está preparado para las aventuras más extremas gracias a certificaciones de resistencia militar y máximas frente al agua y el polvo.
No es habitual ver a la firma Black Shark, satélite de Xiaomi, lanzar relojes inteligentes más allá de sus populares smartphones gaming, que se han hecho muy populares en los últimos años. Ahora han presentado oficialmente su nuevo Black Shark GS3 Ultra, un reloj que llega para ofrecernos una alternativa muy resistente para llevar el reloj a nuestras aventuras más extremas. Un reloj que sucede al GS3 rugerizado y que mejora en algunos aspectos concretos.
Ficha técnica del Black Shark GS3 Ultra
El nuevo reloj inteligente ofrece una pantalla circular de 1,43 pulgadas con tecnología AMOLED. Esta tiene una resolución de 466 x 466 píxeles, con un brillo pico de 1000 nits. Esta cuenta con un cristal Gorilla Glass 9H, que lo hace resistente a golpes y arañazos en el panel. Es una pantalla capaz de mostrar 16,7 millones de colores, y se puede personalizar con hasta 270 esferas diferentes.
A la hora de hacer deporte nos permite disfrutar de la monitorización de hasta 160 deportes en tiempo real, como andar, correr, elíptica, o natación de diferentes tipos. A nivel de monitorización de nuestra salud es capaz de analizar las diferentes fases de sueño, como profundo, ligero, REM y cuánto hemos estado despiertos.
También es capaz de medir la frecuencia cardiaca o niveles de estrés y de oxígeno en sangre. En cuanto a conectividad nos ofrece GPS de doble banda, que suele ser mucho más preciso que el tradicional. Nos permite hacer llamadas con cancelación de ruido gracias a la tecnología ENC.
La batería de este reloj además nos ofrece mucha capacidad gracias a la tecnología de alta densidad. Esta es capaz de proporcionar hasta 18 días de autonomía con una sola carga completa. Si activamos el modo de espera ultra largo, puede durar hasta 45 días. Por supuesto, como buen reloj rugerizado, nos proporciona las certificaciones más exigentes a la hora de demostrar su resistencia.
Tanto es así que cuenta con certificación de grado militar frente a golpes y temperaturas. Así como IP69K, la máxima protección frente al agua y el polvo, pudiendo sumergirse hasta 5 atmósferas sin más problemas. Es un reloj que cuenta con un sistema operativo propietario de la marca, y, por tanto, no podemos esperar que ofrezca sistemas como por ejemplo Wear OS. Esto no es malo, ya que de ahí vienen por ejemplo estas autonomías tan grandes de varias semanas, en comparación con otros relojes que no ofrecen más de uno o dos días.
Ahora bien, no hay detalles sobre cuándo se va a poner a la venta ni el precio al que lo va a hacer, ya que ha aparecido en la página global de la marca. Eso al menos nos avanza que es posible que se ponga a la venta en Europa, aunque con este fabricante no tenemos claro qué dispositivos suelen llegar a nuestro continente. En cualquier caso se trata de una nueva generación del reloj resistente, que ahora es más completo que nunca. Para hacernos una idea, su predecesor, el GS3 estándar, tenía un precio de 80 dólares, por lo que es de esperar que este llegue a un precio similar o ligeramente más alto, quizás de 100 o 120 dólares.
