Transforma textos en audio sin instalar apps en tu PC o móvil

La llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas ha supuesto un cambio de mentalidad en la forma en la que accedemos a la información. Gracias a las herramientas de voz se puede acceder a esta de una forma inclusiva, rápida y personalizada, convirtiéndose en herramientas clave. Un claro ejemplo de esto es Spech 2.0. A continuación te contamos todo lo que debes saber de esta aplicación on line.

Speech 2.0, qué es y cómo funciona

Se trata de una herramienta online, desarrollada por Minimax, es una herramienta de las más avanzadas en su campo, destacando por su gran capacidad para generar una amplia variedad de voces de lo más realistas, al mismo tiempo que precisas y adaptadas para el contexto de nuestras peticiones. Para acceder a la app, puede hacerlo a través del navegador de Internet, introduciendo en la ventana de dirección, www.minimax.io/audio o pulsando en el enlace. Una vez que accedemos a la plataforma, hacer uso de esta es un proceso sencillo e intuitivo.

Así es Speech 2.0 | TecnoXplora

Lo primero será elegir cuál será el idioma en el que aparecerá el texto.

en el que aparecerá el texto. Entre las opciones tenemos disponible una amplia selección de idiomas, entre los que se encuentran las opciones más usadas.

Las cuales, a su vez, cuentan con una excelente calidad en su pronunciación .

. A continuación, podemos seleccionar el tipo de voz con el que queremos escuchar el contenido, que mejor se ajusta a tus necesidades y gustos.

con el que queremos escuchar el contenido, que mejor se ajusta a tus necesidades y gustos. Entre las disponibles encontramos voces tanto de género masculino como femeninas, de diferentes edades y con diferentes roles, más formales, expresivas, cálidas o neutras dependiendo de lo que queramos transmitir en cada momento.

dependiendo de lo que queramos transmitir en cada momento. Son estos dos detalles, idioma y voz elegidos, el siguiente paso es el de pegar el texto de forma directa en el cuadro habilitado para esta tarea. Además, podemos usar otro método para proporcionar el texto, que consiste en subir un archivo. Para ello, solo tenemos que arrastrarlo al cuadro

Hecho esto, de forma automática Speech 2.0 empezará a narrar el contenido del texto que le hemos proporcionado, esto lo hará en todo momento con una entonación fluida a la que vea qué natural. Esto es posible sin necesidad de realizar configuraciones adicionales. Si necesitamos guardar el audio, también es posible exportarlo para conservarlo, compartirlo o escucharlo posteriormente. Es una herramienta que destaca por su presión, velocidad y variedad, lo que la diferencia de otras aplicaciones similares. Esta es capaz de convertir cualquier tipo de texto que le suministramos en una experiencia auditiva clara y envolvente, totalmente profesional.

Una app sencilla de usar por cualquier tipo de usuario que necesite poner voz a sus textos, sin esperas ni complicaciones, ahorrando un tiempo muy necesario para dedicarlo a otras actividades. Obteniendo una conexión emocional con el narrador, algo que no consiguen el resto de aplicaciones. Al mismo tiempo que permite incluso incluir música de ambiente a tus locuciones si fuera necesario.