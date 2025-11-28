Un misterioso y potente móvil de Motorola acaba de ser filtrado, ¿de cuál se trata?

Motorola sigue trabajando en actualizar su gama de smartphones, lo que poco a poco nos va desvelando diferentes proyectos de futuro, que pronto cristalizarán en nuevos modelos. En esta ocasión hemos conocido detalles interesantes acerca de un misterioso teléfono que se ha filtrado y que no ha desvelado detalles concretos que nos permitan saber lo que es capaz de ofrecernos. Pero aun así, hay un dato clave que nos permite ubicarlo en una gama concreta.

Un misterioso Motorola denominado Urus

El teléfono que está desarrollando ahora Motorola contará con el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 5, lo que automáticamente lo convierte en un potencial tope de gama de la firma parte de Lenovo. Esto es al menos lo que ha desvelado uno de los filtradores con mejor reputación del panorama Android.

En su mensaje en redes sociales, ha desvelado que Qualcomm ha anunciado precisamente que alimentará a este teléfono denominado internamente Urus. Por esa razón asegura que seguramente nos encontremos ante el Motorola Edge 70 Ultra, uno de los teléfonos más esperados de la marca y que automáticamente se convertirá en su tope de gama, es evidente que con este procesador no puede ser un teléfono de una gama diferente.

Por tanto, si damos por hecho que se trata de este modelo, podemos hacernos una idea de dónde podría mejorar, en base a la ficha técnica de su predecesor. Aunque no ha habido un Edge 60 Ultra, sí que ha existido el Edge 50 Ultra. Y este contaba con una pantalla P-OLED de 6,7 pulgadas, con una resolución de 1220x2712 píxeles, tasa de refresco de 144 Hz, y brillo de 2500 nits.

Entonces ese teléfono contaba con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, que ahora se sustituirá con el potente procesador de Qualcomm que acaba de filtrarse ahora. Además de esto, en cuanto a la cámara de fotos, tenía tres sensores, de 50 megapíxeles, de 64 megapíxeles telefoto de periscopio, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Aquí podría haber una mejora del sensor principal, así como del telescopio, quizás incluso incorporando una solución de más resolución.

Uno de los aspectos donde parece que hay más margen de maniobra es el de la batería. ya que esta tenía una capacidad de 4500mAh, claramente por detrás en cuanto a capacidad de las más modernas. Hay rivales que ya llevan baterías de hasta 7500mAh como los Oppo Find X9, por lo que sería un área de mejora importante. Eso sí, el motorola Edge 50 Ultra ya contaba con una potente carga de 125W, que se podría utilizar también en este modelo. Sea como fuere, parece que estamos ante las primeras pinceladas de las que será sin duda alguna una de las grandes bazas de Motorola para la gama alta de 2026, el primero que cuente con el procesador más potente de Apple.