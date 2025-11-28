Black Friday 2025 de Xiaomi: ofertas en smartphones, wearables y accesorios

Estamos en el gran día de ofertas del Black Friday, y queremos contaros qué han preparado los fabricantes más populares para que nos hagamos con sus productos. En el caso de Xiaomi tenemos una amplia gama de productos que en su mayoría están rebajados, vamos a conocer sus mejores ofertas en algunos de sus productos más destacados. Todos estos precios son de su tienda oficial en España, y en algunos casos necesitan que apliquemos los diferentes cupones o Mi Points que ofrece la firma en su tienda.

Ofertas en smartphones

Como es habitual, la firma nos ofrece descuentos sobre todo en sus gamas Redmi y POCO para el Black Friday, con descuentos muy potentes en modelos muy conocidos. Por ejemplo, el Redmi Note 14 Pro de 8GB+256GB está disponible con una rebaja de 150€, con un precio de oferta de solo 269,99€.

En la gama de entrada, el Redmi 14C de 4GB+128GB está rebajado hasta los 119,99€, por tanto un ahorro de 60€. En cuanto a los móviles de POCO, el POCO X7 Pro de 8GB+256GB ahora cuesta solo 245,99€ en lugar de los 369,99€ con los que se lanzó, por lo que tiene un descuento de 124€. Por último, el POCO F8 Ultra de 12GB+512GB tiene un descuento de 150€, y ahora cuesta 749,99€, en algunos casos gracias a cupones activos en la tienda.

Ofertas en Wearables

La pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 10 tiene un descuento de 15€ al pasar de 49,99€ a un precio de oferta de solo 39,99€. También tenemos el Redmi Watch 5 Lite, que ahora solo cuesta 79,99€, con un descuento de 50€. El tope de gama Xiaomi Watch S4 está rebajado en 70€ con un precio de 99,99€.

Redmi Watch 5 Lite | Xiaomi

En wearables de audio, los auriculares inalámbricos como los Redmi Buds 6 Lite está de saldo, con un precio de solo 19,99€, y con un descuento de 15€, los auriculares de clip Xiaomi OpenWear Stereo con diseño abierto están rebajados en 40,00 €, y ahora cuestan solo 79,99€.

Ofertas en patinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos son de los productos más buscados en el Black Friday. El popular Xiaomi Electric Scooter 5 está disponible con un descuento de 150€, ya que su precio se queda en 299,99€. En el caso de un modelo con más potencia y autonomía, el Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra es de los más rebajados, 200€ de descuento hasta los 549,99€. Modelos más asequibles como el Xiaomi Electric Scooter Elite han recibido también descuentos, quedándose en 279,99 €, con un descuento de 120.

Nuevos Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | Xiaomi

Ofertas en accesorios y complementos

Dentro de los accesorios, hay productos a muy buen precio, desde luego, algunos productos que nos van a venir muy bien en el día a día. Como el popular Xiaomi Power Bank 20000mAh con cable integrado, que tiene un descuento de 15€, quedándose en 44,99€. La enorme pizarra Xiaomi LCD Writing Tablet de 13.5" está a mitad de precio, con un ahorro de 15€, y quedándose en solo 14,99€. También la mochila de Xiaomi, la Xiaomi Business Casual Backpack también está de Black Friday, con un precio de solo 29,99 € con un descuento de 15€.