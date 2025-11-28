El Vivo S50 Pro mini desvela un bonito diseño y sus principales características

Honor lanzaba esta semana sus smartphones Honor 500, unos móviles que nos sorprendieron por su bonito diseño. Ahora conocemos los detalles de un nuevo terminal de la marca china, que está cerca de lanzarse y del que no solo conocemos nuevos detalles técnicos, sino también su posible diseño. Este móvil formará parte de la presentación de la nueva gama de los Vivo S50, unos teléfonos que se lanzarán el próximo mes en China. Ahora ha sido uno de los responsables de la marca quien ha desvelado el aspecto de este próximo tope de gama compacto.

Seguirá la estela de los Vivo 500

Es la sensación que nos transmite, que este nuevo teléfono de Vivo tendrá un diseño continuista respecto del que nos ofrecían los Honor 500, y eso es algo que nos encanta, parece que se está extendiendo, porque ese es un diseño realmente moderno y bonito. Como en aquel caso, con un aspecto que parece una mezcla del diseño de los Pixel 10 o los iPhone Air. En la imagen mostrada en Weibo, el teléfono aparece en un bonito color morado, y con una cámara que es muy parecida a la de los Pixel 10.

En un módulo horizontal en forma de pastilla, y con tres sensores, a los que separa un flash LED. Las informaciones apuntan a que este teléfono contará con una cámara triple que contaría con un sensor Sony de periscopio, el IMX882, por lo que será un sensor bastante solvente y aportará un zoom óptico al conjunto. Por tanto sería un móvil bien equipado en términos de cámara de fotos.

También ha trascendido su pantalla, que tendría un tamaño de 6,31 pulgadas, más compacto que sus compañeros de gama, pero lejos de lo que consideraríamos como mini en un smartphone. Este tendría una pantalla plana con un sensor de huellas ultrasónico integrado. Y en lo que a batería se refiere, aunque su tamaño sería más compacto, no la capacidad de su batería, bastante destacable desde luego.

Y es que su capacidad sería de nada menos que 6500mAh, al nivel de las mejores baterías del mercado, que nos ofrecen ahora una gran capacidad sin aumentar su grosor o peso, algo que este modelo mantendrá obviamente. Además se cargaría bastante rápido, gracias a una potencia de carga de 90W, y una potencia de carga de 40W sin cables.

Si a esto le unimos que podría contar con un procesador muy potente, su hermano mayor tendrá un Snapdragon 8 Gen 5, hablamos de uno de los móviles relativamente compactos más potentes del momento. Listo para competir con el Pixel 10 Pro, el iPhone 16e, el iPhone 17, Galaxy S25 y otros tantos con pantallas de poco más de 6 pulgadas.