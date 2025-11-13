El síntoma común poco conocido de la nueva mutación del virus de la gripe

Las autoridades sanitarias internacionales y varios equipos de investigación han encendido las alarmas ante la aparición de una nueva mutación del virus de la gripe. Según los primeros análisis, esta variante (H3N2) podría desencadenar una de las temporadas gripales más graves de los últimos diez años.

Las investigaciones sugieren que este virus ya puede causar dolores corporales más intensos, cansancio más prolongado y que los síntomas de la gripe aparezcan de forma más repentina. Pero tal y como revela el Daily Mail, ahora los pacientes han informado repetidamente, de forma anecdótica, que vomitar "bilis amarilla" durante días fue un síntoma clave reciente de su infección gripal.

Los expertos temen que esto pueda deberse a que la cepa de la gripe afecta al apetito más de lo normal, provocando que la gente pierda el apetito. Esto significa que vomitan con el estómago vacío porque el cuerpo no tiene nada más que expulsar.

Mujer sin apetito frente a la comida | iStock

Además de este síntoma, a parte de los comunes (tos, dolor de garganta, dolores musculares...), en el caso del H3N2 la fiebre tiende a ser más intensa. Los pacientes suelen presentar una temperatura corporal promedio más alta y una mayor probabilidad de fiebre alta en comparación con otras cepas.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas básicas de prevención. Además de vacunarse lo antes posible, es importante mantener una buena higiene de manos, ventilar los espacios cerrados y quedarse en casa en caso de presentar síntomas gripales para evitar contagiar a otras personas, especialmente a los grupos más vulnerables como los mayores, las embarazadas o los pacientes con enfermedades crónicas.