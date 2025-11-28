MONITOREO EN TIEMPO REAL
Relojes inteligentes y tecnología 'wearable': La revolución silenciosa que está transformando la salud
Estos dispositivos electrónicos monitorizan en tiempo real cuestiones relacionadas con nuestra salud y actividad física, lo que nos ayuda a controlar y mejorar nuestro bienestar y calidad de vida.
Publicidad
La tecnología avanza cada vez más rápido y hoy está revolucionando la forma en la que cuidamos de nuestra salud. Este es el caso de los Wearables para monitoreo, que desde las primeras pulseras de actividad hasta los smartwatches inteligentes de hoy en día, han cambiado y mejorado la forma en la que analizamos nuestro bienestar en tiempo real.
Los "Wearables" (en español algo así como cosas "ponibles") de monitoreo son unos dispositivos electrónicos que registran datos sobre nuestra salud. No solo se limitan a relojes inteligentes o pulseras de actividad, sino que ahora también podemos hablar de sensores biomédicos u otro tipo de prendas que monitorizan cada paso que damos.
Gracias a su variedad de sensores y a su capacidad de procesamiento, estos aparatos permiten medir la frecuencia cardiaca, monitorear el sueño y controlar nuestra actividad física en tiempo real. Además, puede ayudar a detectar problemas respiratorios analizando los niveles de oxígeno en sangre y registrar momentos de estrés.
Se trata de una revolución tecnológica que ofrece un mayor conocimiento sobre nosotros mismos, pues ayuda a prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento deportivo.
Al tratarse de una monitorización constante, permite identificar patrones y ofrecer mejoras personalizadas en cuanto al descanso y ejercicios de respiración y relajación para bajar pulsaciones.
Una tecnología que además ayuda a las personas mayores a controlar su salud y avisar a familiares en caso de emergencias, con el fin de actuar rápido y de forma precisa.
Algunos Wearables que ya trabajan con Inteligencia Artificial incluso permiten detectar caídas o medir la temperatura corporal, todo en tiempo real. Para las mujeres, muchos de ellos también incorporan funciones para el correcto seguimiento de todo el ciclo menstrual.
A pesar de que muchos de estos dispositivos no están al alcance de toda la población debido a sus altos precios, se trata de una revolución tecnológica por la que cada vez más personas apuestan con el fin de detectar de forma rápida posibles problemas o cambios en nuestra salud y facilitar el seguimiento de enfermedades crónicas. Una nueva forma de mejorar nuestra calidad de vida.
Publicidad