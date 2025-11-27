¿Puedes ser alérgico a la gente? La ciencia cree que sí

Suena a ciencia ficción el pensar que una persona pueda provocar estornudos o picores solo con estar cerca de otra, sin embargo, lo que podría ser considerado como alergia a otras personas podría ser real. Esta misteriosa condición tiene nombre y los científicos continúan investigando sus causas y consecuencias. Se trata del síndrome People Are Allergic To Me (PATM, del inglés "La gente es alérgica a mí") y curiosamente a diferencia de otras alergias, no es la persona afectada quien sufre, sino quienes la rodean.

Diferentes testimonios de personas que creen que padecen este síndrome de provocar alergia a otras personas con su sola presencia destacan que las personas con las que comparten espacio de pronto empiezan con toses repentinas, incomodidad e incluso urticaria.

Los científicos aún no han llegado a un acuerdo sobre las características de este síndrome pero se sigue investigando. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokai (Japón), liderado por Yoshika Sekine, profesor de química, estudiaron los gases que estas personas liberaban a través de la piel.

Pareja con alergia | iStock

Los análisis químicos mostraron que pacientes con este síndrome de PATM liberaban niveles anormalmente altos de tolueno, una sustancia presente en pegamentos y pinturas, hasta 39 veces más de lo normal. Por lo tanto, las primeras hipótesis de los expertos es que quizá este síndrome tenga que ver con una alteración metabólica de algún compuesto corporal, una predisposición genética o que quizá pueda también tener algún tipo de efecto los factores ambientales.

Aunque el síndrome en sí es bastante curioso, los afectados que no lo sufren físicamente si pueden verse alterados emocionalmente ya que pensar que das alergia a otras personas puede hacer que aumente la ansiedad e incluso el aislamiento.