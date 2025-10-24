Vuelve el norovirus, el "virus del invierno": cinco síntomas de esta infección altamente contagiosa

El norovirus, conocido popularmente como el virus del invierno, ha vuelto con la llegada del frío. Este microorganismo altamente contagioso es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en todo el mundo y suele propagarse con facilidad en los meses más fríos del año, cuando pasamos más tiempo en espacios cerrados y el contacto cercano favorece los contagios.

Su método de propagación es a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o superficies que han sido contaminadas. El motivo de contagio más común es el contacto cercano con personas infectadas.

Tal y como revela el medio Mirror, existen cinco síntomas muy característicos de esta infección:

Aparición repentina de náuseas y ganas de vomitar.

Vómitos y diarrea.

Fiebre.

Dolor en la zona del estómago.

Dolor en las extremidades.

Dolor de estómago | Pixabay

Tratamiento y cómo prevenir el contagio

No existe un tratamiento específico para el norovirus, puesto que los antibióticos no sirven para tratar afecciones de este tipo.

En caso de contagiarse, los médicos recomiendan tratar de mantenerse hidratado. Además, también es aconsejable beber abundante agua, suero, caldos o cualquier tipo de solución de rehidratación oral.

Por último, evitar la ingesta de alimentos grasos y descansar también es clave. Es por eso que es recomendable mantener una dieta blanda y basada especialmente en la hidratación.

Para evitar el contagio y la propagación del norovirus, debemos lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia, especialmente después de usar el baño o de manipular alimentos, así como limpiar y desinfectar las superficies contaminadas.