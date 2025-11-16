WhatsApp: recibir mensajes desde terceras apps ya es posible, y así puedes activarlos

Hace tiempo que se habla de esta funcionalidad, la cual está empezando a llegar a todos los usuarios de la app de Meta. A partir de ahora podrás recibir mensajes en WhatsApp de usuarios que usan otras apps de mensajería como Messenger o Telegram. A continuación, te contamos cómo activar los chats.

Activa los chats de terceros y chatea con usuarios de otras aplicaciones

Una de las apps de mensajería instantánea más populares entre los usuarios en todo el mundo es WhatsApp. A través de sus chats podemos comunicarnos con una o varias personas a la vez de una forma rápida y sencilla, independientemente de donde nos encontremos. Una red de contactos que hasta ahora ha sido cerrada, ya que solo podíamos intercambiar mensajes, fotos, vídeos o notas de voz con los usuarios de esta plataforma.

Activa los chats de terceros | TecnoXplora

Algo que ha cambiado por mandado de la Unión Europea, que ha impuesto a Meta la apertura de su aplicación para que usuarios de otras apps, puedan interactuar a través de mensajes con sus usuarios. Esto obedece a las políticas de la agencia Europa que velan por el usuario, impidiendo la creación de monopolios. Desde hacía tiempo se venía especulando acerca del momento en que esto sucedería, pues bien, a partir de ahora y casi por sorpresa, ha aparecido esta nueva opción en los ajustes de la app de mensajería. Para activar estos, debemos seguir los siguientes pasos.

Accede a los ajustes de la app, pulsando en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

de la pantalla. En la ventana desplegada, selecciona “ ajustes ”

” A continuación, selecciona la opción “ cuenta ”

” Donde encontramos esta nueva opción “chats de terceros”

Un nuevo menú, que cuenta con dos apartados, el primero “activar”

Pulsa sobre este para, como su nombre indica, activar la funcionalidad.

Sigue los pasos del asistente para completar el proceso.

Esto permite chatear con los usuarios de las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro teléfono y seleccionarlas.

El otro apartado es, “solicitudes de chats de terceros”, de forma predeterminada esta opción permanece activa. Lo que permite recibir notificaciones cuando alguien quiere contactar con nosotros desde otras aplicaciones de mensajería.

Opción que también está disponible en el resto de app de mensajería, por lo que la comunicación es bidireccional y desde WhatsApp, también podremos enviar mensajes a otros usuarios que usen otras apps. Una funcionalidad que mejora la comunicación y la interacción entre app. Algo similar a los mensajes RCS, un protocolo que permite comunicarnos con cualquier usuario independientemente de la app de mensajería que esté usando.

A pesar de intercambiar mensajes con otras apps, la seguridad y privacidad de nuestras comunicaciones siguen estando garantizadas. Ya que se mantendrá el cifrado extremo a extremo de los mensajes. Por lo cual, aunque se intercepten nuestros mensajes, no podrá conocerse el contenido de los mismos. Con la llegada de esta nueva funcionalidad, se abren nuevas formas de intercambio y comunicación, entre usuarios de diferentes plataformas, acabando así con el monopolio de la comunicación, por parte de los gigantes de la tecnología.