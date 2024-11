El atajo para saber quién está detrás de un número de teléfono desconocido

Recibir llamadas de números que no conocemos es algo habitual. Puede tratarse de una equivocación a la hora de marcar. Llamadas comerciales o de cualquier servicio que hayamos solicitado. Ya sea antes de contestar o si se trata de una llamada perdida, siempre podemos consultar en Internet, a quién pertenece ese número y así decidir si descolgamos la llamada o decidimos ignorarla e incluso bloquearla.

Busca en Internet a quien corresponde el número de quien te está llamando

Las estafas telefónicas son una realidad y debemos estar muy atentos a las llamadas que recibimos. Dicen que ser precavido vale por dos, y en este caso también podemos aplicarlo. Si recibimos llamadas de números que no tenemos en nuestra agenda de contactos o que no podemos identificar rápidamente siempre podemos buscar información de estas en Internet.

Hasta ahora, para hacerlo teníamos que copiar el número, abrir el buscador y pegar el número y esperar los resultados de la búsqueda. Donde o bien encontramos el número vinculado a una web o podemos encontrarlo en foros de usuarios que han compartido su experiencia con este número, y encontramos información acerca de quién nos ha llamado.

Ahora es mucho más fácil, la aplicación de teléfono de Google , nos permite realizar esta comprobación directamente desde la app sin necesidad de copiar el número y salir para abrir el buscador en el navegador de Internet.

, nos permite realizar esta comprobación directamente desde la app sin necesidad de copiar el número y salir para abrir el buscador en el navegador de Internet. Pulsando sobre el número que nos ha llamado, accedemos a un menú desde el cual podemos Bloquear o desbloquear el número, marcarlo como spam, consultar el historial de llamadas del mismo y la opción que nos interesa “ buscar ”

” Selecciona esta opción y de forma automática, nos ofrece el resultado de la búsqueda .

. Donde podemos consultar toda la información acerca de quién nos ha llamado .

. Lo que nos ahorra unos cuantos pasos y algo de tiempo.

De manera que, si se trata de una llamada que no nos interesa, podemos ignorarla. Si al mismo tiempo, no queremos volver a recibir llamadas de este número, podemos marcarla como Spam y bloquear el número. Aunque la app siga registrando la entrada de la llamada, esto no sonará y no seremos conscientes de que se ha producido, sólo cuando consultemos el listado de llamadas de nuestro teléfono. Siempre podemos etiquetar o denunciar el número que nos ha llamado, de modo que contribuimos a mejorar nuestra experiencia como la de otros usuarios. Ofreciendo más información acerca del número. Gracias a estos comentarios, la app podrá identificar las llamadas como spam y hacérnoslo saber.

Una de las novedades que nos ofrece la última actualización de la app de llamadas de Google, pero por el momento solo podrán disfrutar de ella, los usuarios que actualicen su móvil a Android 15. Qué irá llegando a los dispositivos compatibles una vez termine el despliegue del mismo. Una vez más una nueva función diseñada para optimizar el tiempo que pasamos con el móvil, agilizando procesos y acciones que estamos acostumbrados a realizar de otra forma y que aunque sea poco, nos lleva algo de tiempo.