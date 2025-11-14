Tus fotos borradas de tu móvil no desaparecen tan rápido como crees

Es muy común comenzar a liberar memoria de nuestros teléfonos móviles eliminando fotografías de nuestra galería. Sin embargo, estas fotos no desaparecen al instante, y se debe finalizar el proceso para asegurar que ya no se encuentran en nuestros teléfonos móviles.

Tanto en Android como en iPhone, las fotos que eliminas van a una carpeta especial llamada Eliminados o Papelera. Allí permanecen unas semanas, normalmente entre 30 y 60 días, antes de desaparecer del todo.

Esto puede resultar útil si eliminaste alguna imagen por error, pues accediendo a esa carpeta puedes recuperarlas. Pero esto significa que las imágenes no se han borrado del todo y que siguen ocupando memoria en nuestro dispositivo móvil.

El truco rápido para liberar espacio en tu móvil con tus fotos | TecnoXplora

Esta tarea se vuelve más complicada si tienes activada la sincronización con la nube, como Google Fotos, iCloud o Amazon Photos. En estos casos, eliminar las imágenes y vaciar la papelera no resulta suficiente, muchas veces hay que repetir la operación en la nube para que las imágenes desaparezcan por completo.

Aun así, sigue existiendo la posibilidad de recuperar fotos utilizando programas especializados. Es por ello por lo que, si vas a vender o regalar tu móvil, siempre recomiendan restaurarlo a valores de fábrica y sobrescribir la memoria. De esta forma te aseguras de que nadie más podrá acceder a tus fotos.