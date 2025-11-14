CONSEJO
Tus fotos borradas de tu móvil no desaparecen tan rápido como crees
Para liberar memoria del móvil no basta con eliminar unas cuantas fotos. Las imágenes no desaparecen al instante y, si no completas el proceso, pueden seguir ocupando espacio y mantenerse accesibles.
Es muy común comenzar a liberar memoria de nuestros teléfonos móviles eliminando fotografías de nuestra galería. Sin embargo, estas fotos no desaparecen al instante, y se debe finalizar el proceso para asegurar que ya no se encuentran en nuestros teléfonos móviles.
Tanto en Android como en iPhone, las fotos que eliminas van a una carpeta especial llamada Eliminados o Papelera. Allí permanecen unas semanas, normalmente entre 30 y 60 días, antes de desaparecer del todo.
Esto puede resultar útil si eliminaste alguna imagen por error, pues accediendo a esa carpeta puedes recuperarlas. Pero esto significa que las imágenes no se han borrado del todo y que siguen ocupando memoria en nuestro dispositivo móvil.
Esta tarea se vuelve más complicada si tienes activada la sincronización con la nube, como Google Fotos, iCloud o Amazon Photos. En estos casos, eliminar las imágenes y vaciar la papelera no resulta suficiente, muchas veces hay que repetir la operación en la nube para que las imágenes desaparezcan por completo.
Aun así, sigue existiendo la posibilidad de recuperar fotos utilizando programas especializados. Es por ello por lo que, si vas a vender o regalar tu móvil, siempre recomiendan restaurarlo a valores de fábrica y sobrescribir la memoria. De esta forma te aseguras de que nadie más podrá acceder a tus fotos.
