LLEGARÁ MUY PRONTO
WhatsApp permitirá identificar números desconocidos mostrando los nicks
WhatsApp prepara una función para mostrar usernames al buscar números desconocidos. Te contamos todo lo que sabemos hasta ahora.
WhatsApp no para de lanzar actualizaciones. Hace poco os hablamos de la nueva app para el Apple Watch. Ahora, nos acabamos de enterar de que el servicio de mensajería instantánea trabaja en una nueva función para que podamos ver los nombres de usuario al buscar números desconocidos.
De esta manera, pronto podrás ver el nombre de usuario vinculado a un número desconocido, facilitando la tarea de saber quién te escribe o te llama sin necesidad de tenerlo guardado en la agenda.
Así lo ha revelado la última versión beta para iOS correspondiente a la versión 25.34.10.70, disponible en el programa TestFlight, donde se ha descubierto que la app ya trabaja activamente en esta nueva función, aunque todavía no está disponible para los usuarios.
WhatsApp te permitirá ver los nicks de contactos que no tengas agregados
Como seguramente sabrás, a día de hoy, cuando alguien recibe un mensaje de un número no guardado, lo único que WhatsApp ofrece es el número de teléfono y, si la configuración de privacidad lo permitía, la foto de perfil. Nada más.
Pero las cosas cambian con el nuevo sistema. De esta manera, tras la actualización, si el número desconocido tiene un nombre de usuario asociado, WhatsApp lo mostrará automáticamente en los resultados de búsqueda.
Con ello, será mucho más fácil saber si se trata de una persona real, un contacto conocido con un nuevo número o directamente alguien con intenciones dudosas. Eso sí, ten en cuenta que, de momento, está disponible para algunos usuarios beta de iOS.
Y teniendo en cuenta que el programa TestFlight de Apple está cerrado, seguramente no podrás probar esta función. Pero gracias a los compañeros del medio WaBetaInfo, ya podemos ver cómo funcionará esta función.
Así que, dentro de poco, ni siquiera hará falta compartir el número de teléfono para encontrar o hablar con alguien. Bastará con buscar su nombre de usuario. Una opción más privada, directa y alineada con cómo funcionan otras plataformas como Telegram.
Lo mejor es que, cuando busques un nombre de usuario, WhatsApp no te mostrará el número de teléfono vinculado. Así que, más privado, imposible. Respecto a la fecha de lanzamiento de esta novedad en WhatsApp, seguramente habrá que esperar un poco, pero es posible que llegue antes de que acabe el año.
