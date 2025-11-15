Así de sencillo es crear tus propios cuentos con la IA de Gemini

Nos ha tocado vivir una época en la que la realidad se funde con la ciencia ficción y lo que antes nos parecía algo impensable y fruto de nuestra imaginación ahora es posible. Esto sobre todo lo estamos experimentando con la integración de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Algo que ha llegado incluso hasta los aspectos más entrañables de la vida.

Cuenta cuentos de Gemini

Cuando la tecnología se vuelve cada vez más cercana a nuestra imaginación, las nuevas herramientas que surgen pueden llegar a ser entrañables como la nueva función que ha incorporado Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google. Esta consiste en la capacidad de crear cuentos personalizados. Aunque podemos pensar que se trata de un generador de historias lo cierto es que nada tiene que ver con la realidad. Es más bien, como si tuviéramos un narrador personal, al cual podemos contarle nuestras ideas, y así ver cómo la transforma en un cuento completo.

Así storybook en Gemini | TecnoXplora

Al igual que cualquier proceso en el que se ve implicado Gemini, es muy sencillo. Lo primero es acceder a esta, ya sea mediante tu aplicación o su página web. Desde la barra lateral que encontramos a la derecha de la pantalla. Donde encontramos la opción “creación de cuentos”. En el cuadro de texto indicado para esta tarea, solo tenemos que describir cómo queremos que sea nuestra historia, escribiendo un Prompt con el tema, describiendo a los personajes y dando todos los detalles necesarios, una vez tenemos todo lo necesarios, solo tenemos que pulsar la tecla intro.

Tras unos pocos segundos, el tiempo dependerá de la complejidad de la historia y los detalles que le hayamos suministrado, obtendremos el resultado. Nuestro relato se materializa en forma de cuento, para que podamos disfrutarlos con los que más queramos. Una funcionalidad que destaca por la versatilidad, ya que nos ofrece varias opciones, desde leer desde la pantalla de nuestros dispositivos, hasta imprimirlo en papel, para conservarlo como un libro casero o incluso escuchar la narración de la historia, con una voz clara y envolvente. De la misma forma que si tuviéramos un cuentacuentos junto a nuestra cama. Además, podemos elegir el tipo de voz, al mismo tiempo que nos da la opción de modificar el texto cambiando o añadiendo detalles, hasta que esté a nuestro gusto.

Un cuento que evoluciona a medida que vamos añadiendo capítulos, el cual puede convertirse en una magnífica experiencia educativa, incluyendo nuevo vocabulario, e incluso puede ser de gran ayuda a la hora de aprender idiomas. Una historia que puede acompañarse de ilustraciones, en la que muestre las escenas descritas en la historia, ya que es capaz de generar imágenes.

Ya no tienes excusa para no crear tus cuentos cortos, aunque nos encontramos con una limitación a la hora de crear los cuentos. Ya que Gemini suele generar textos de entre 500 y 200 palabras por interacción lo que equivale a 1 a 4 páginas. Aunque siempre podemos continuar nuestra historia, con una nueva petición basada en la anterior. Esta funcionalidad se ha convertido en un puente real entre las ideas y un cuento hecho a mano, personalizado solo para ti.