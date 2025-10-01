WhatsApp: así puedes añadir nueva información temporal de estado a tu perfil

Una de las aplicaciones que más usamos de las instaladas en nuestros teléfonos móviles, quizás sea la app de mensajería instantánea de Meta. Cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Esta está en constante evolución de forma periódica y nos ofrece nuevas funcionalidades, como la que te contamos a continuación.

Actualiza tu información y dile a todos lo que estás haciendo

El secreto de esta veterana aplicación, además de su versatilidad y la facilidad de uso, es su afán de constante renovación. De forma periódica y recurrente, la aplicación recibe actualizaciones en las que además de incluir mejorar en la seguridad y en privacidad, también se incluyen nuevas funcionalidades, como es el caso. En esta ocasión se trata de la actualización de nuestro perfil, de manera que podemos añadir información relativa a lo que estamos haciendo en cada momento. Podemos completar esto añadiendo datos como ¿Qué sucede? Y la duración de la misma.

Actualiza tu información en WhatsApp | TecnoXplora

Este apartado nos permite añadir un mensaje, aunque está limitado a 50 caracteres.

Entre los que podemos incluir además emojis para darle un toque distendido y divertido.

para darle un toque distendido y divertido. Esta se muestra cerca de tu nombre en el chat con las personas con la que lo compartas. Además de darnos la opción de personalizar quién y durante cuánto tiempo pueden verlo .

. Para incluir esta, solo tienes que abrir la app de mensajería en tu teléfono móvil

de mensajería en tu teléfono móvil Pulsar en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla.

de la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú desplegable, selecciona “ ajustes ”

” Donde selecciona tu perfil

Verás como sobre la foto de perfil, aparece el botón “ completar sección info.”

Pulsa sobre este, para acceder a las opciones.

Al pulsar sobre la línea de texto en “¿qué sucede?”

Tenemos la opción de introducir un mensaje personalizado o seleccionar uno de los mensajes predefinidos que nos ofrece, entre los que se encuentran:

que nos ofrece, entre los que se encuentran: Disponible para chatear

Con demora para responder

Con amigos

De viaje

Con entusiasmo

Así, cuando algunos de nuestros contactos quieran ponerse en contacto con nosotros, con un simple vistazo a la pantalla, sabrá a lo que se enfrenta, sin sorpresas. Lo que facilita y mejora la comunicación. Una funcionalidad que por el momento no está disponible para todos los usuarios. Los únicos que han podido probarlo, son aquellos adscritos a su programa beta. Como ya hemos contado en otras ocasiones, esta es la versión de prueba de la aplicación, donde sus desarrolladores comprueban el buen funcionamiento de las novedades, antes de lanzarlas para el público en general. Aunque se espera que, en breve, vaya llegando al resto de usuarios, es probable que se encuentre en pleno despliegue y que en unas semanas esté disponible para todos.

Unirse a la versión beta de las aplicaciones, tiene sus ventajas e inconvenientes, entre las que se encuentra el acceso prioritario a las novedades, aunque puede que la app se vuelva inestable. Ser parte de este programa al día resulta una tarea bastante difícil, ya que debemos esperar a que algún usuario lo abandone para ocupar su plaza.