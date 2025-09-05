Así es la función de sugerencias de texto para redactar mensajes que planea WhatsApp

WhatsAppestá trabajando en una nueva función impulsada por inteligencia artificial que busca ayudarte a mejorar la redacción de tus mensajes de manera sencilla. Según el portal especializado WABetaInfo, esta herramienta permitirá que, al escribir un mensaje, puedas acceder a sugerencias con solo tocar un icono que aparecerá junto al texto.

Al activar esta función, la app generará automáticamente tres versiones alternativas del mensaje original. Las opciones incluirán una redacción más formal o profesional, una variante con un tono divertido y otra más cercana y empática, adaptándose así a distintos contextos y tipos de conversación. Esto brindará a los usuarios mayor flexibilidad a la hora de comunicarse.

WhatsApp ha asegurado que esta función respetará la privacidad del usuario, gracias a un sistema de procesamiento privado que evita que los mensajes se almacenen o se vinculen con la identidad del remitente. Por el momento, esta característica se encuentra en fase de pruebas dentro de la Beta 25.18.10.79 para dispositivos iOS y se espera que llegue al público general en próximas actualizaciones.